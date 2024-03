Ľuboš Schwarzbacher je novým predsedom strany Modrí – ES. Strana vyzýva prezidentku, aby vláde odňala poverenie výkonu zahraničnej politiky

Novým predsedom strany Modrí – Európske Slovensko (ES) sa stal Ľuboš Schwarzbacher. Rozhodli o tom delegáti strany na republikovom kongrese. Doterajší predseda strany Mikuláš Dzurinda sa o post predsedu strany neuchádzal, zostal však členom predsedníctva a predsedom programovej rady strany.

Za podpredsedov si Modrí-ES zvolili Janu Ambrošovú, Janu Šokovú a Andreja Aleksieva. Strana súčasne spustila petíciu, v ktorej vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby odňala vláde poverenie výkonu zahraničnej politiky.

Vláda útočí na demokratické inštitúcie

„Máme za to, že je najvyšší čas, aby prezidentka odňala toto poverenie vláde, kým nenapácha Slovensku obrovské reputačné škody. Stretnutie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so Sergejom Lavrovom, koniec medzivládnych konzultácií s Českom, nedôvera francúzskeho prezidenta Emanuela Macrona voči Robertovi Ficovi – to sú len udalosti ostatných týždňov a tie nás nemôžu nechať pokojne sa prizerať, kam túto krajinu populisti a prokremeľskí politici ťahajú”, vyhlásil Schwarzbacher.

Dzurinda je názoru, že vláda útočí na viaceré demokratické inštitúcie.

„Tieto inštitúcie by sa mali nielen brániť, ale aj aktívne konať tam, kde na to majú kompetencie. A to tak, aby škody páchané vládou minimalizovali. Prezidentka má príležitosť nahradiť predsedu vlády už na nadchádzajúcom samite EÚ budúci týždeň. Mala by to urobiť,“ zdôraznil Dzurinda.

Opozičná politika

Súčasne vyjadril svoje presvedčenie, že mladí odborníci zo strany sú pripravení prevziať vedenie a ponúknuť umiernenú a kompetentnú politiku. Ako ďalej Modrí-ES informovali, schválili aj generálnu líniu politiky strany, ktorá ponúka reformnú politiku pre čo najefektívnejšie využitie potenciálu Slovenska.

„Záujmom strany je, aby sa Slovensko opäť zaradilo medzi úspešné krajiny so stabilnou vládou a zodpovedným hospodárením,“ vyhlásili Modrí-ES s tým, že sa chcú podieľať na opozičnej politike, prinášať komentáre, alternatívne riešenia a opozičné názory voči súčasnej vláde a jej návrhom.

„Chceme sa sústrediť najmä na ekonomiku, školstvo, zdravotníctvo a zahraničnú politiku. Mojím cieľom je vybudovať silnú stranícku základňu, ktorá ponúkne adekvátnu alternatívu pravicovému voličovi nielen v Bratislave, ale najmä v regiónoch, ktoré sú momentálne zanedbávané,” uzavrel Schwarzbacher.