Lov sa začína: Kraven zaleje kiná adrenalínom už tento štvrtok

Už tento štvrtok 12. decembra si v kinách prídu na svoje všetci fanúšikovia nadupanej drsnej akcie. „Lovec Kraven je veľkoformátový akčný film s prvkami klasickej gangsterky, no hlavne je to príbeh o zrode jedného z najväčších záporákov,“ hovorí režisér J.C. Chandor, známy dielami ako Vojna bez pravidiel či Deň pred krízou. Teraz sa ponoril do temného a tragického sveta Sergeja Kravinoffa, ktorého krvavá cesta za pomstou ho postupne mení na hrozivého zloducha. „Každý príbeh o zloduchoch má jeden spoločný prvok – vysokú cenu za to, že človek chce spraviť správnu vec, no rozhodne sa ísť skratkou. To je aj prípad Sergeja, ktorého rodinná tragédia vtiahne do sveta násilia a krutosti.“

Kravenov pôvod: Prvý temný krok

Sergej Kravinoff, v podaní Aarona Taylora-Johnsona, vyrastá v tieni svojho otca Nikolaja, ktorého stvárňuje Russell Crowe. Nikolaj je dominantnou a násilnou postavou, ktorá zo syna chce vychovať neľútostného nástupcu. Sergej sa už ako tínedžer ocitá na križovatke, keď v zúrivosti zabije dvoch zlých ľudí. Práve tento moment Sergejovi ukazuje, akú moc má násilie. A tak sa začína rodiť zloduch, ktorý verí, že slúži vyššiemu dobru. Zároveň ho tento moment posúva do konfliktu s vlastným otcom. Vzťah s mladším bratom Dimitrim (Fred Hechinger) je ďalším kľúčovým prvkom príbehu. Sergej sľúbi bratovi ochranu, no jeho činy vedú k strate bratovej dôvery.

„Kraven má ambíciu urobiť svet lepším miestom, no porušuje pri tom všetky pravidlá,“ hovorí Chandor. „A práve tento konflikt medzi dobrým úmyslom a temnými činmi je jadrom jeho príbehu.“

Surová fyzickosť a autentické prostredia

Film sa vyhýba CGI efektom a čo najviac využíva reálne lokácie, pričom väčšina záberov vznikla v Anglicku. Pri všetkej nadupanej, nápaditej a naturalistickej akcii chceli tvorcovia docieliť drsný a realistický tón. „Najlepšia akčná sekvencia je, keď Kraven beží naboso po Londýne a naháňa zločincov,“ hovorí Taylor-Johnson. „Je mu jedno, že šliape po rozbitom skle. V tej chvíli je skrátka zviera, surová beštia.“

Taylor-Johnson si pre rolu prešiel fyzicky náročným tréningom a pribral 15 kilogramov svalovej hmoty, aby autenticky stvárnil Kravenovu surovú fyzickú povahu. „Všetky akčné scény som chcel zvládnuť sám, aby diváci cítili, že som v tých momentoch skutočne Kraven každým kúskom svojho ja.“

Zaujímavé vedľajšie postavy

Do príbehu vstupuje aj Calypso, duchovná spriaznená duša Sergeja, ktorú hrá Ariana DeBose. „Medzi Kravenom a Calypso je hlboké spojenie,“ hovorí herečka. „Akoby boli osudovo predurčení, aby sa ich životy stretli.“ Práve ona zachráni Kravena pred istou smrťou a neskôr nadviažu obchodné partnerstvo.

Okrem Calypso je tu aj Aleksei Sytsevich, ktorý sa stáva Nosorožcom. Alessandro Nivola opisuje svoju postavu ako muža uväzneného vo vlastnom nedokonalom tele, ktoré ho ničí a ktoré chce vylepšiť pomocou vedy. A záhadný zabijak Cudzinec, v podaní Christophera Abbotta, prináša do filmu ďalšiu dimenziu: „Je to muž s deviatimi pasmi, ktorý tak často mení identitu, až takmer zabudol, kým je naozaj. Napriek šarmu je nebezpečný.“

Temné hlbiny marvelovského sveta bez superhrdinov

Tento šialený akčák odhaľuje zložité vzťahy a temné emócie, „ktoré v iných marvelovkách neuvidíte,“ hovorí Crowe. „Nikolaj je násilný, bohatý a prísny muž, ktorý svoje deti tlačí do úspechu za každú cenu, čím ich zároveň vystavuje obrovskému tlaku. V takom ovzduší nechcete vyrastať.”

V tomto príbehu hrdinovia neexistujú a morálne otázky nie sú čierno-biele. Chandor k tomu dodáva: „Sme svedkami momentov, kedy Sergej balansuje medzi hrdinom a zloduchom. Je človek s výcvikom a zručnosťami neľútostného zabijaka, nie superhrdina, ani mimozemšťan. To ho robí uveriteľným a výnimočným, dobré aj zlé rozhodnutia pramenia z jeho vlastnej ľudskej podstaty.“

Prečo sa tešiť na Lovca Kravena?

Ak hľadáte film, ktorý ponúka nadupanú akciu, komplexné postavy a napätú atmosféru, Lovec Kraven je vaša voľba. Tento film je drsný a emotívny príbeh o človeku so schopnosťami a inštinktmi nemilosrdného zabijaka, ktorý zápasí s vlastnými démonmi a otázkou, ako ďaleko je ochotný zájsť, aby sa stal najväčším a najobávanejším lovcom na svete. Kto bude vaším parťákom na toto adrenalínové filmové dobrodružstvo?

OD 12. DECEMBRA 2024

