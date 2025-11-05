Lotyšský prezident nepodpísal návrh zákona na odstúpenie od zmluvy o prevencii násilia páchaného na ženách

Lotyšský parlament v stredu rozhodol, že na rok odloží diskusiu o možnom odstúpení od Istanbulského dohovoru, ktorý bol vytvorený na to, aby pomáhal v prevencii a boji s násilím páchaným na ženách. K tomuto kroku došlo, keď prezident krajiny Edgars Rinkēvičs vrátil zákon poslancom na opätovné prerokovanie.
Návrh na odstúpenie od Istanbulského dohovoru poslanci schválili 31. októbra. Jeho podporovatelia tvrdili, že dohovor porušuje rodové teórie.
Lotyšský parlament schválil odstúpenie od zmluvy o prevencii násilia páchaného na ženách
Aktivisti aj samotný prezident rozhodnutie ostro kritizovali. Rinkēvičs v pondelok zákon vrátil s tým, že vysiela „protichodný signál lotyšskej spoločnosti aj spojencom v zahraničí“ a vyzval, aby krajina najskôr prijala zákon na ochranu žien, a až potom uvažovala o vystúpení od dohovoru.
Premiérka Evika Silinová rozhodnutie parlamentu privítala a označila ho za „víťazstvo demokracie, právneho štátu a práv žien“. Parlament odložil hlasovanie na 1. november 2026, teda po parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia na jeseň budúceho roka.