Lotyšský parlament schválil odstúpenie od zmluvy o prevencii násilia páchaného na ženách

Lotyšský parlament vo štvrtok hlasoval za odstúpenie od Istanbulského dohovoru, krorý bol vytvorený na to, aby pomáhal v prevencii a boji s násilím páchaným na ženách. Tento krok lotyšskí poslanci odôvodnili tvrdením, že dokument podporuje takzvané „rodové“ teórie. Za odstúpenie hlasovalo 56 poslancov, 32 bolo proti a dvaja sa zdržali.
Ak návrh podpíše prezident krajiny Edgars Rinkēvičs, Lotyšsko sa stane prvou krajinou Európskej únie, ktorá vypovie zmluvu o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách. Rinkēvičs dal najavo, že s rozhodnutím nesúhlasí, ale zároveň naznačil, že parlamentné hlasovanie pravdepodobne nebude vetovať.
Rusko odstúpilo od európskeho dohovoru proti mučeniu
Dohovor Rady Európy ukladá signatárskym krajinám povinnosť prijímať zákony a politiky zamerané na ukončenie násilia na ženách a domáceho fyzického týrania. Rada opakovane odmietla tvrdenia, že dohovor presadzuje rodové teórie.
Lotyšská pravica tvrdí, že odstúpenie od dohovoru neoslabí boj proti násiliu na ženách, keďže podľa nej na to postačujú vnútroštátne zákony.