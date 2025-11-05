Lotyši Ukrajine darujú 21 obrnených vozidiel

Riga Kyjevu dodá aj náhradné dielce a špeciálne opravárenské nástroje.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Lotyšsko dodá Ukrajine 21 obrnených vozidiel Patria domácej výroby. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámilo to lotyšské ministerstvo obrany.

„Darovanie obrnených vozidiel vyrobených v Lotyšsku je významnou podporou pre ukrajinských obrancov a príležitosťou otestovať odolnosť a schopnosti týchto vozidiel v reálnych bojových podmienkach,“ povedal lotyšský minister obrany Andris Sprūds.

Ukrajinské ozbrojené sily od Lotyšska dostanú aj náhradné dielce, špeciálne opravárenské nástroje a vybavenie potrebné na údržbu, ako aj mobilnú opravárenskú dielňu kontajnerového typu a technickú dokumentáciu.

