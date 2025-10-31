Dodávky Tomahawkov Ukrajine by nemali negatívny vplyv na americké zásoby, ukázalo hodnotenie Pentagonu

Pentagon nevidí prekážky na dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine po tom, ako vyhodnotil, že by to nemalo negatívny vplyv na americké zásoby. Konečné politické rozhodnutie tak ponechal v rukách prezidenta Donalda Trumpa. Ako referuje web CNN, uviedli to traja americkí a európski predstavitelia oboznámení s touto záležitosťou.
Americký generálny štáb informoval Biely dom o svojom hodnotení začiatkom októbra, tesne predtým, ako sa Trump stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Rakety Tomahawk majú dolet približne 1 600 kilometrov.
Trump otázku rakiet úplne nestiahol zo stola, uviedli zdroje pre CNN, a americká administratíva vypracovala plány na ich rýchle dodanie Ukrajine, ak by Trump vydal rozkaz.