Loď, ktorá poškodila podmorský kábel vo Fínskom zálive, viezla sankcionovanú ruskú oceľ

Loď, ktorú vo Fínsku zadržali pre podozrenie z poškodenia telekomunikačného kábla medzi Helsinkami a Tallinnom, prevážala ruskú oceľ podliehajúcu sankciám Európskej únie (EÚ). Vo štvrtok to oznámila fínska colná správa.
Fínska polícia v stredu zadržala nákladnú loď Fitburg, plaviacu sa z Petrohradu do izraelskej Haify, na základe podozrenia, že kotva plavidla poškodila podmorský kábel vo Fínskom zálive.
Sankcionovaná oceľ
Colné úrady následne zistili, že jej náklad tvorili ruské oceľové produkty, na ktoré sa vzťahujú rozsiahle sankcie EÚ. Na základe výsledkov detailnej kontroly nákladu fínska colná správa potvrdila, že ide o konštrukčnú oceľ spadajúcu pod sektorové sankcie. Dovoz takéhoto tovaru do EÚ je zakázaný.
Oceľ bola zadržaná a fínske úrady preverujú, či sa na prípad vzťahuje sankčná legislatíva. Colná správa otvorila predbežné konanie, ktoré môže viesť k vyšetrovaniu prípadného porušenia sankcií.
Polícia zároveň vyšetruje poškodenie kábla ako „závažné poškodenie cudzieho majetku, pokus o závažné poškodenie majetku a závažné narušenie telekomunikácií“.
Loď Fitburg, ktorej posádku tvoria občania Ruska, Gruzínska, Azerbajdžanu a Kazachstanu, sa plaví pod vlajkou Svätého Vincenta a Grenadín. Dvaja členovia posádky boli vo štvrtok vzatí do väzby a ďalší dvaja dostali zákaz vycestovania.
Hybridná vojna
V posledných rokoch došlo v Baltskom mori k viacerým poškodeniam energetickej a komunikačnej infraštruktúry. Po ruskej invázii na Ukrajinu mnohí experti považujú podobné incidenty za súčasť „hybridnej vojny“.
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v tejto súvislosti vo štvrtok uviedla, že Európa zostáva ostražitá, keďže jej kritická infraštruktúra je „vysoko ohrozená sabotážami“.
„EÚ bude naďalej posilňovať svoju kritickú infraštruktúru vrátane investovania do nových káblov, zvyšovaním dohľadu, rozširovaním kapacít na opravy a zásahmi proti tzv. tieňovej flotile Moskvy, ktorá slúži aj ako odrazový mostík pre hybridné útoky,“ napísala na platforme X.
Poškodený kábel patrí fínskej telekomunikačnej spoločnosti Elisa a nachádza sa v estónskej výhradnej ekonomickej zóne. Firma oznámila, že služby presmerovala a zákazníci nepocítili výpadky.