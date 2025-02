Liverpool do finále Ligového pohára. Slot: Veľmi dobrý výkon

Futbalisti FC Liverpool budú súperom Newcastlu United vo finále tohtosezónneho anglického Ligového pohára 2024/2025. „The Reds“ vo štvrtkovej si odvete semifinále proti Tottenhamu Hotspur poradili s mankom 0:1 z úvodného stretnutia a po víťazstve 4:0 majú na dosah svoju prvú trofej v aktuálnom ročníku.

V premiérovej sezóne Arneho Slota na liverpoolskej lavičke je mužstvo z Anfieldu naďalej v hre o všetky štyri trofeje. Tú prvú môže LFC získať 16. marca vo Wembley v dueli proti spomenutému Newcastlu, ktorému postup do finále vychytal slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.

Suchoty bez trofeje

Liverpool má v Premier League na čele šesťbodový náskok, prebojoval sa do osemfinále Ligy majstrov a v nedeľu nastúpi vo 4. kole FA Cupu proti druholigovému Plymouthu. „Dostať sa do finále by malo byť vždy výnimočné,“ povedal Slot. „Bol to z našej strany veľmi dobrý výkon.“

Tottenham pokračuje v suchotách bez trofeje. Naposledy niečo vyhral v roku 2008 a kouč „kohútov“ Ange Postecoglou má momentálne o jednu príležitosť menej, ako splniť svoj sľub a vyhrať v druhej sezóne na lavičke „Spurs“ nejakú trofej. Špekuluje sa dokonca o tom, že ak počas víkendu vypadne v FA Cupe s Aston Villou, mohol by predčasne skončiť vo funkcii.

Liverpool bol lepší

„Dnes večer sme prišli o dobrú príležitosť. Liverpool bol oveľa lepším tímom. Pre nás boli až príliš dobrí. Tento však ešte máme čo vyhrať. V nedeľu nás čaká obrovský zápas s Aston Villou,“ povedal Postecoglou. Jeho zverenci sú v tabuľke Premier League na 14. mieste, ale v Európskej lige postúpil do osemfinále.