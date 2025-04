Literárna cena Anasoft litera spoznala desiatku najlepších prozaických kníh roka 2024. Vyhlásila ich odborná porota.

TOP desiatka

Tú v jubilejnom 20. ročníku ocenenia tvoria literárny historik a kritik Vladimír Barborík, literárny historik a kritik, redaktor a prekladateľ Martin Lukáš (CZ), literárny vedec Patrik Miskovics, poetka, výtvarníčka, prekladateľka Nóra Ružičková a jazykovedkyňa a prekladateľka Lucia Molnár Satinská.

Ako informovalo Slovenské literárne centrum, vlani vyšlo 125 pôvodných prozaických diel. Do top desiatky Anasoft litera sa dostali Martin Hlavatý s dielom Páv, Kripel & Predseda, Karol Horák s knihou Sírny kotol, Márius Kopcsay a jeho dielo Dedo Lužko, aj kniha Pimparapipa! od Petra Macsovszkého.

V desiatke vybraných diel je aj Hus vo veľkomeste od Kataríny Mikolášovej, Mária Modrovich s knihou Deň noc voda, aj Vanda Rozenbergová a dielo Mágovia vedia viac. Do výberu sa dostala aj Alexandra Salmela a titul 56, či? a Kradmo od Alty Vášovej. Desiatku diel uzatvára Matkin čas z pera Ivety Zaťovičovej.

Žánrová rôznorodosť

Ako porota ozrejmila, vo výbere sú diela etablovaných autorov a autoriek, ale aj tých menej známych.

„Pre knihy z desiatky, ale aj pre tie, z ktorých porota vyberala, bola príznačná žánrová rôznorodosť. Nájdeme medzi nimi veľký román, experiment s formou približujúci sa k modernistickým tradíciám písania, žáner klasickej poviedky, ako aj spontánne rozprávačské gesto. Rovnakú pestrosť nachádzame aj v témach. Okrem tých, ktoré sa v slovenskej literatúre už uplatnili, ako napríklad rodinná pamäť, napätie medzi domovom a cudzinou, či návraty do minulosti, sa presadili aj také, ktoré doteraz nedominovali. Tu možno spomenúť tému starostlivosti a s ňou súvisiacu telesnosť, so zameraním na to, čo je v človeku krehké a zraniteľné,“ uviedli porotcovia a porotkyne

Hladovať môže aj verejnosť

Okrem odbornej poroty bude rozhodovať aj verejnosť. Internetové hlasovanie o Cenu čitateľov a čitateliek Anasoft litera odštartuje 1. mája.

Vybranú desiatku diel bude môcť spoznať na festivale litera fest. Naživo aj online bude 16. až 19. júna, v bratislavskom .klube pod lampou a na lodi Pink Whale. Finálovú päťku spozná verejnosť 4. septembra.