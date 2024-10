Liptovský Mikuláš trápia nepotrestané fauly hráčov Košíc, ich podnet bol neúspešný (video)

Vedenie tímu HK 32 Liptovský Mikuláš podalo dva podnety na zákroky hráčov Košíc vo vzájomnom dueli, ktoré sa na ľade zaobišli bez trestu.

Novovzniknutý Senát pre profesionálny hokej disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja však rozhodol, že Brett Pollock a Blake Parlett si dodatočnú stopku nezaslúžia.

Košice zvíťazili v 7. kole extraligy v Liptovskom Mikuláši 2:1.

Spoplatnená sťažnosť

Liptovskému Mikulášu potrestali počas sezóny už troch hráčov zastavením súťažnej činnosti (jeden zápas za rôzne zákroky vynechali obrancovia Filip Mezovský, Zach Taylor aj Cal Foote, pričom Foote si aktuálne odpykáva štvorzápasový dištanc za ďalší incident) a vedenie HK 32 nie je s rozhodnutím spokojné.

„V nedávnom zápase proti HC Košice došlo k niekoľkým závažným faulom na našich hráčov, ktoré zostali počas zápasu bez povšimnutia a nepotrestané. Po zápase sme tieto incidenty prebrali s rozhodcami, ktorí po zhliadnutí videa uznali, že došlo k chybám a fauly boli neoprávnené zákroky. Na základe toho sme podali oficiálnu sťažnosť na disciplinárnu komisiu SZĽH. Je dôležité poznamenať, že naša sťažnosť bola spoplatnená. Napriek tomu komisia rozhodla, že fauly neboli dostačujúce na dodatočný trest,“ uvádza sa v stanovisku HK 32 Liptovský Mikuláš pre denník Šport.

Rovnaký meter

„Zvlášť nás znepokojuje faul na Jakuba Žilku, ktorý bol zasiahnutý po odpískaní a utrpel zranenie v hornej časti tela. To ho vyradí z hry minimálne na jeden mesiac. Druhé video dokumentuje nebezpečný zákrok na hlavu a krk Martina Réwaya, ktorý taktiež zostal bez povšimnutia. Sme presvedčení, že by bolo správne, aby DK uplatňovala rovnaký meter pri rozhodovaní vo všetkých prípadoch, a nielen vtedy, keď to niekomu vyhovuje. Ďalší ‚skvelý‘ nápad z dielne nášho SZĽH,“ dodávajú Liptáci vo svojom stanovisku.

Liptovský Mikuláš je po ôsmich kolách extraligy na poslednom 12. mieste so ziskom štyroch bodov. Liptáci premiérový triumf v sezóne zaznamenali v predchádzajúcom kole, keď doma zdolali Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Predtým síce sedemkrát prehrali, ale z toho šesťkrát o jeden gól. Už o 18:00 h privítajú opäť v domácom prostredí od 18.00 h hráčov Michaloviec.