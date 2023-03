Lietadlo sa prepadlo o asi 305 metrov a evidujú aj zranených. Let spoločnosti Lufthansa museli odkloniť (video)

Let spoločnosti Lufthansa z Austinu v americkom Texase do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom, ktorý zažil silné turbulencie, presmerovali na medzinárodné letisko vo Washingtone a sedem ľudí previezli do nemocníc. Utrpeli však iba ľahšie zranenia.

Airbus A330 nahlásil počas letu nad Tennessee silné turbulencie vo výške asi 11 300 metrov. V istej chvíli dokonca lietadlo spadlo o približne 305 metrov. „Všetko sa akoby vznášalo a na chvíľu sme boli v beztiažovom stave,“ povedala jedna z cestujúcich.

A Lufthansa Airbus A330-343 aircraft (D-AIKK) operating flight LH469 from Austin (AUS) to Frankfurt (FRA),that experienced „significant turbulence“ was diverted to Washington Dulles International Airport and seven people on board were hospitalised.

