Liečivé rastliny v každodennom živote: Tradícia, ktorá pretrvala

Bylinné čaje majú v liečiteľstve dlhoročnú tradíciu. Spojenie ľudových poznatkov a modernej vedy prináša účinné riešenia aj dnes.
Bylinkárstvo a ľudové liečiteľstvo stáli pri zrode modernej západnej medicíny. Liečivé rastliny sa využívajú už stáročia a ich účinky dnes čoraz častejšie potvrdzuje aj moderná veda. Tradičné bylinné čaje si tak nachádzajú svoje miesto aj v súčasnom životnom štýle.

Liečivé rastliny ako základ starostlivosti o zdravie

Liečivé rastliny zohrávajú od nepamäti významnú úlohu v starostlivosti o telo aj dušu. Ich používanie bolo základom ľudového liečiteľstva, z ktorého postupne vyrástla moderná medicína. V súčasnosti sa tradičné poznatky prepájajú s vedeckým výskumom, čo zvyšuje dôveru spotrebiteľov v prírodné produkty.

Na Slovensku má výroba bylinných čajov dlhú tradíciu. Spoločnosť FYTOPHARMA nadviazala na tieto historické skúsenosti a prináša na trh prírodné produkty bez pridaných farbív či chemických prísad. Ich receptúry vznikali v spolupráci s odborníkmi a boli vyvíjané priamo pre potreby lekární.

Čaje, ktoré pijú už celé generácie

Mnohé bylinné zmesi majú históriu siahajúcu až do minulého storočia. Medzi najstaršie patrí čaj PEROSPIR®, registrovaný už v roku 1935, ktorý je dodnes vyhľadávaný pri príznakoch nachladnutia.

O rok neskôr nasledoval HEMORAL®, pôvodne určený ako bylinná zmes na kúpele pri hemoroidoch. Postupom času sa sortiment rozšíril aj o krém a hygienické vlhčené obrúsky s obsahom bylinných extraktov. V nasledujúcich rokoch pribudli ďalšie značky, ako GYNASTAN®, ženský čaj, UNGOLEN® zameraný na podporu pečene a žlčníka či EUGASTRIN®, pôvodne sypaný čaj na podporu trávenia, dnes dostupný aj v modernejších formách. Zmeny životného tempa a rastúci dôraz na prevenciu zdravia viedli k rozšíreniu ponuky o nové produkty. Medzi ktoré patrí napríklad MELATON®, čaj určený na upokojenie, doplnený o tohtoročnú novinku Melaton® Spray s obsahom melatonínu, ktorý reflektuje potreby ľudí so spánkovými ťažkosťami.
Problémy s močovými cestami dlhodobo rieši NEPHROSAL®, dostupný vo viacerých formách, zatiaľ čo podporu dýchacích ciest prináša Čaj NONTUSYL®, ktorý je na trhu už od roku 1951.

Slovenské bylinné produkty si získavajú dôveru

V 90. rokoch a na začiatku 21. storočia vzrástol záujem o prírodné produkty, najmä tie vyrobené na Slovensku. Do popredia sa dostali čaje a prípravky ako EUDIABEN® na podporu správnej hladiny cukru v krvi, MANTISOL® čaj pre mužov, MATERNITEA® pre dojčiace matky či FIGURAN® pre peknú líniu.

Dlhodobo obľúbené sú aj produkty pod značkou Tatranská priedušková zmes® – čaj, sirup, balzam či bylinné dropsy na podporu dýchacích ciest.

Bylinný rituál ako súčasť dňa

Moderný prístup k bylinným čajom zahŕňa aj vytváranie denných rituálov. Od ranného osvieženia, cez podporu trávenia po obede, až po večerný relax a kvalitný spánok. Prírodné čajové zmesi Slnečné ráno/SUN GLOW, Skvelá energia/ VITAL BOOST s yerba maté, Ľahké trávenie/HAPPY GUT, Pokojná myseľ/ CALM SPIRIT a Pekné sny/SLEEP WELL tak reagujú na potreby dnešného človeka a ponúkajú jednoduchý spôsob, ako zaradiť starostlivosť o seba do každodenného života.

Liečivé rastliny sprevádzajú ľudstvo po celé generácie. Ich sila spočíva v jednoduchosti, prirodzenosti a rešpekte k telu. Aj v dnešnej dobe moderných technológií zostávajú bylinné čaje dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie a rovnováhu v každodennom živote.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

