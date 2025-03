Lidl nespomaľuje, v tomto roku otvoril už 6 nových predajní

Diskont má na Slovensku už 173 predajní, najnovšia pribudla v Nových Zámkoch.

Počet predajní Lidl na Slovensku sa opäť zvýšil, od štvrtka 13. marca ich má diskont už 173. Najnovšia prevádzka sa nachádza v Nových Zámkoch, na Nitrianskej ceste. V tomto meste ide už o tretiu predajňu diskontu. V roku 2025 otvoril Lidl pod Tatrami už šesť nových obchodov, okrem Nových Zámkov aj v Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a Hnúšti.

„Mám veľkú radosť, že sa nám darí otvárať nové predajne a ešte viac sa priblížiť k našim zákazníkom, ktorým chceme ponúkať kvalitné produkty každý deň za nízke ceny, a to v modernom a príjemnom prostredí. Sme ešte len na začiatku kalendárneho roka a pritom sa nám podarilo prekonať náš výsledok z toho minulého. Onedlho navyše pribudnú nové Lidl predajne v Martine a Tepličke nad Váhom, po nich budú nasledovať ďalšie lokality. Okrem toho priebežne investujeme do modernizácie existujúcich prevádzok. Za to patrí obrovská vďaka všetkým mojim kolegyniam a kolegom z expanzie, stavby, technického nákupu a ďalších úsekov a oddelení,“ povedal Gzregorz Urban, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za centrálne služby.

Lidl v 173 predajniach, 3 logistických centrách a centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Za uplynulé tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien vyše 43 miliónov eur. Tento rok na zvyšovanie platov vyčlenil ďalších viac ako 14 miliónov. Pre zamestnanecké benefity vyčlenil približne päť miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca dosahuje viac ako 800 eur. Aj vďaka tomu je reťazec už šesťnásobným Najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti a deväťnásobným držiteľom ocenenia Top Employer.

Nová predajňa v Nových Zámkoch má predajnú plochu o rozlohe viac ako 1 400 m2. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú aj v tejto predajni k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. Zákazníci majú na výber či si nechajú svoje nákupy nablokovať alebo využijú XXL samoobslužné pokladnice, pričom personál Lidla je vždy prítomný a nápomocný.

Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii Upracme Slovensko a pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.

Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku – Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 500 000 €. Potravinovú podporu z predajne v Nových Zámkoch bude ďalej distribuovať Komunitné centrum Kompas. Jeho predseda Milan Presburger na margo spolupráce s diskontom povedal: „Už niekoľko rokov sa tešíme so spolupráce s obchodným reťazcom Lidl na Slovensku, a to v Nových Zámkoch. Ako Komunitné centrum Kompas prevádzkujeme sociálnu výdajňu potravín pre núdznych občanov nášho mesta Nové Zámky. Sme vďační za podporu a spoluprácu s predajňami Lidl v Nových Zámkoch, kde môže každý kupujúci zákazník prispievať do koša potravín umiestneného na predajných miestach. Tieto potraviny putujú skutočne núdznym občanom v Nových Zámkoch, každý deň. V roku 2024 sme rozdali aj za pomoci nášho partnera Lidl 12.000 kg potravín. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! Ďakujeme.“

Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa budú tešiť žiaci Základnej školy Devínska 12. „Napriek tomu, že o šport je u detí veľký záujem, škola čelí rôznym výzvam pri jeho podpore. Medzi najväčšie problémy patrí nedostatok kvalitného vybavenia a nedostatočná infraštruktúra športovísk. Preto je podpora zo strany súkromnej spoločnosti ako Lidl nesmierne cenná, umožňuje školám ponúkať deťom lepšie podmienky na rozvoj ich športových schopností a motivuje ich k aktívnemu tráveniu voľného času,“ nechal sa počuť riaditeľ školy, Gabriel Dekány.

Výšku podpory v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – v prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.

Lidl sa na základe hlasovania verejnosti už jedenásťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk opakovane získal ocenenia v súťaži ShopRoku.

