Lidl je už aj v Bratislavskom Shopping Palace

Diskont má na Slovensku už 161 predajní, v Bratislave ich má už 22.

Počet predajní Lidl na Slovensku sa vo štvrtok 23. februára zvýšil už na 161, najnovšiu otvoril v bratislavskom obchodnom centre Shopping Palace. V hlavnom meste má diskont už celkovo 22 predajní. „Našim cieľom je byť čo najbližšie k zákazníkom, ponúkať im kvalitný, udržateľný a cenovo výhodný sortiment a rýchly, pohodlný nákup bez čakania na pokladnici. Táto lokalita bola pre nás už dlhšie zaujímavá s ohľadom na ľudí, ktorí v okolí bývaj, pracujú či ňou prechádzajú,“ povedal Slavomír Špánik, obchodný riaditeľ Lidla.

Foto: Lidl

V roku 2022 otvoril reťazec na Slovensku sedem nových predajní, čo znamenalo jeden z jeho expanzne najsilnejších rokov za posledné desaťročie. Bratislavská predajňa, ktorej predajná plocha má veľkosť takmer 1400 m2, je v roku 2023 pre Lidl prvou novootvorenou, čoskoro k nej pribudnú ďalšie v Pezinku a Martine. Otvorenie novej predajne automaticky znamená aj nové pracovné príležitosti, na Zlatých pieskoch pracuje 25 nových kolegýň a kolegov. Ročne Lidl vytvára v priemere stovky nových pracovných miest. Lidl v 161 predajniach, 3 logistických centrách, dvoch outletoch so spotrebným tovarom a centrále zamestnáva na Slovensku viac ako 6500 ľudí. Od januára 2023 investuje do odmeňovania svojich zamestnancov ďalších viac ako 12 miliónov eur, čo znamená v priemere deväťpercentné zvýšenie platov pre zamestnancov predajní a skladov logistických centier. V Lidli zároveň platí, že každá zamestnankyňa a každý zamestnanec si v porovnaní s predošlým rokom platovo polepší.

Foto: Lidl

Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva aj v tejto predajni výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. V rámci najnovšieho štandardu sú pre zákazníkov k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. Aj v tejto predajni majú zákazníci na výber či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii Upracme Slovensko a pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých ďalších spoločensky zodpovedných aktivít. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať. Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku – Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote takmer 1 600 000 €. Podporu z tejto predajne bude ďalej distribuovať občianske združenie Samaria. Jeho štatutárka Helena Dzurechová v tejto súvislosti povedala: „OZ Samaria pomáha ľudom v núdzi, ľudom, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím svojho života, v rôznych krízach a nepredvídaných situáciách. Pomoc potravinami je veľkou pomocou mladým rodinám, jednorodičom a seniorom. Vďaka pomoci Lidl dostanú ľudia v núdzi potraviny, ktoré by si sami nemohli kúpiť.“

Foto: Lidl

Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. V tomto prípade sa bude tešiť Základná škola Vrútocká. „Veľmi si vážime, že nás spoločnosť Lidl oslovila do spolupráce práve v tomto projekte, že dal šancu podporiť práve našu školu. Stretávame sa so sponzorskou podporou pre školu, avšak nie v takomto rozmere a kvalite. V súčasnej modernej škole sa v rámci IT uplatňujú také vyučovacie metódy, ktoré podporujú aktivitu žiakov, hľadanie nových vzťahov v učive, nachádzanie problémov a ich riešenie, experimentovanie, dokazovanie až po konštruktivistické chápanie a realizovanie vzdelávacieho procesu. Práve v tomto vidíme obrovský prínos v podobe daru IT technológie od spoločnosti Lidl,“ povedala riaditeľ spomenutej školy Lukáš Srnka. Výšku podpory v rámci projektu Vás nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – diskont venuje 1 € na nákup IT vybavenia pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €. Lidl takto reaguje na požiadavky škôl, ktoré v predošlých dvoch rokoch museli riešiť dištančné vzdelávanie.

Foto: Lidl

Lidl je sedemnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a štyrikrát zvíťazil aj v súťaži najzamestnávateľ. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už deväťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk získal diskont šesť ocenení v súťaži ShopRoku.

Informačný servis