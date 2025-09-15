Líder českej krajnej pravice Okamura zabáva internet, s krovinorezom ukázal, ako by orezal výdavky

Českí politici sa počas predvolebnej kampane predháňajú v tom, kto ako zaujme. Šéf krajne pravicovej SPD Tomio Okamura na mítingu v Ostrave na pódiu vytiahol krovinorez, aby symbolicky orezal štátny dlh, pomoc Ukrajine či štátnu byrokraciu. „Všetci šaškovia napodobňujú prezidenta Argentíny,“ dočkal sa však komentára v prostredí sociálnych sietí, píše web expres.cz.
Hrdina z videohry Mortal Kombat
Bol to totiž argentínsky prezident Javier Milei, kto pred voľbami predviedol orezávanie výdavkov motorovou pílou. Potom s pílou proti výdavkom bojoval aj americký miliardár Elon Musk, keď pred voľbami podporoval Donalda Trumpa.
Internetové vtipy prirovnávajú Okamuru aj k hrdinovi legendárnej videohry Mortal Kombat, konštatuje portál iDNES.cz. Podľa vtipkárov by sa hodil aj do videohry z ázijského prostredia Duch Cušimy (Ghost of Tsushima), ktorú však prekrstili na Ghost of Czechia (Duch Česka).
Pílu vytasil aj Hřib
Okamura však nie je prvý český politik, u ktorého sa zdá, že ho inšpiroval Milei alebo Musk, poukazuje web aktualne.cz. Pripomína, že motorovú pílu vytasil aj predseda Pirátov Zdeněk Hřib, ktorý vo svojom videu s heslom „Máme odvahu do toho zarezať“ rozrezal cedule s nápisom buzerácia, byrokracia a stagnácia.
Bývalý člen Pirátov Marcel Kolaja vtedy pod príspevkom poznamenal: „Stenčujúci sa počet politických strán v Česku, ktoré nekopírujú marketing krajnej pravice, by mohol byť zaujímavý fenomén na štúdium pre politológa zaoberajúceho sa politickým extrémizmom,“ podpichol do bývalého spolustraníka.