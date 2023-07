Liberáli požadujú predĺženie programu na obnovu hradov, je prospešný aj pre zamestnanosť Rómov

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) požaduje od povereného predsedu vlády Ľudovíta Ódora i ministeriek práce a kultúry, Sone Gaborčákovej a Sivie Hroncovej, predĺženie programu na obnovu hradov.

Listom sa na nich obrátil predseda Výboru Národnej rady (SR) pre sociálne veci Vladimír Ledecký (SaS), keďže program je prospešný ako pre zachovanie kultúrneho dedičstva, tak aj pre zamestnanosť v marginalizovaných rómskych komunitách.

Predĺženie financovania programu

Ako ďalej strana pripomenula v tlačovej správe, financovanie programu by sa malo skončiť v októbri. Ledecký v liste požiadal premiéra i ministerky o to, aby sa financovanie programu predĺžilo prinajmenšom do konca tohto roka a apeloval aj na prípravu novej schémy na ďalšie roky.

„Program obnovy hradov bol pôvodne ukončený ministerstvom práce v roku 2021. Ešte ako štátny tajomník na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie som robil, čo bolo v mojich silách, aby sa program podarilo zachrániť. V spolupráci so štátnou tajomníčkou rezortu kultúry sa nám to napokon podarilo. Síce komplikovane, ale v podpore programu sa pokračovalo,“ vysvetľuje Ledecký.

Projekt bol výhodný pre oba rezorty

Dodal, že v súčasnosti sme tam, kde sme boli v roku 2021. Program sa má skončiť v októbri a o jeho pokračovaní sa nehovorí. „Dodatočné zdroje na jeho dofinancovanie do konca tohto roka je možné nájsť napríklad v starých nevyčerpaných eurofondoch,“ myslí si Ledecký.

Tímlíder SaS René Parák je toho názoru, že projekt bol výhodný pre oba rezorty, práce i kultúry. „Preto verím, že sa podarí prebudiť záujem oboch ministerstiev na jeho udržaní ako na efektívnej súčasti systematickej obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva. Tento projekt bol iniciovaný nominantom za SaS v roku 2011 Danielom Krajcerom, vtedajším ministrom kultúry, a úspešne fungoval aj vďaka efektívnemu čerpaniu zdrojov z eurofondov, preto nevidím žiadny rozumný dôvod, aby sa skončil,“ povedal Parák.