Liberáli apelujú na KDH, aby sa nenechalo nalákať na sľuby a nepodporilo zmenu volebného systému

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nesúhlasí so snahou o zmenu volebného systému zo strany lídra Hlasu-SD a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho.

Extrémny prepad a nerovnosť hlasov

Liberáli tiež apelujú na Kresťanskodemokratické hnutie, aby na danú zmenu nepristúpilo a nenechalo sa nalákať na sľuby Hlasu alebo strany Smer-SD.

„Základnou premisou, prečo nemôžeme súhlasiť so zmenou volebného systému je, že ak majú zákony schvaľované parlamentom platiť pre celé Slovensko, ľudia si majú voliť kandidátov do parlamentu z celého Slovenska. Okrem iných argumentov je ďalším dôvodom extrémny prepad hlasov a nerovnosť hlasov v prípade vyššieho počtu volebných obvodov. Napríklad poslancovi z Medzilaboriec stačí na zvolenie po 3-tisíc hlasov, zatiaľ čo poslancovi z Nitry nemusí stačiť ani 15-tisíc,“ uviedol v reakcii na avizované snahy zmeniť volebný systém predseda SaS Richard Sulík.

Zmeny volebného systému

Dodal, že zvýšením volebných obvodov by nepribudlo demokracie ani by to nezlepšilo a neskvalitnilo politické zastúpenie v zákonodarnom orgáne. Liberáli zastávajú názor, že vládna koalícia by sa mala zamerať na iné zmeny vo volebnom systéme.

„Poďme diskutovať o oveľa potrebnejších zmenách vo volebnom systéme. ako je napríklad dvojkolová voľba v prípade väčšinových volieb, to je v prípade voľby županov, primátorov a starostov, či spojenie prezidentských volieb s eurovoľbami,“ navrhuje podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Obrátil sa i na kresťanských demokratov, ktorých vyzval, aby na účelovú zmenu volebného systému nepristúpili, napriek tomu, že jeden volebný obvod neraz kritizovali a jeho zmenu mali i v programe.