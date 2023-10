LGBTI+ komunita sa ani rok po útoku na Zámockej necíti bezpečne, politici nesplnili ani jeden z okruhov (foto)

Situácia po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave sa zhoršuje, nenávistných správ a prejavov, útokov a vyhrážok na LGBTI+ komunitu je násobne viac ako pred rokom. K tomu všetkému sa komunita stala terčom kampane politických strán, ktoré strašia témou LGBTI+ a taktiež vytvárajú nenávistnú atmosféru. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol majiteľ Teplárne a hovorca iniciatívy Ide nám o život Roman Samotný.

„Jednota spoločnosti nenastala. Väčšina ľudí nepochopila, aká je hrozba. Mám veľké obavy po parlamentných voľbách, či sa ako spoločnosť dokážeme brániť intenzívnej dezinformačnej kampani,“ povedal.

Samotný zároveň vyzval politikov a osobnosti, aby začali premýšľať nad tým, ako Slovensko spojiť a budovať ho tak, aby ľudia zo Slovenska nechceli odísť.

LGBTI+ komunita sa necíti bezpečne

Ani rok po teroristickom útoku sa LGBTI+ komunita necíti bezpečne. „Vyhrážky smrťou, posielanie do koncentračných táborov, rôzne oplzlosti niekoľkonásobne narástli,“ dodal Samotný.

Tvrdí, že vyjadrenia politikov o tom, že LGBTI+ ľudia sú pliagou, komunitu jedine vystraší. Podľa majiteľa Teplárne takéto slová vysielajú do spoločnosti signál, že títo ľudia sú hrozbou, ktorú je potrebné odstrániť. „Pocit každodenného bezpečia je výrazne nižší,“ doplnil.

Ľudí, ktorí sú šíriteľmi nenávistného naratívu pozýva na osobné stretnutie. Samotný je presvedčený, že človek z komunity, ktorým pohŕdajú, je len ich predstava o LGBTI+ ľuďoch.

Tepláreň v novembri zatvoria

Samotný si po teroristickom útoku nevedel predstaviť, že by podnik Tepláreň ostal otvorený a naďalej ho prevádzkoval.

„Zároveň som cítil tlak a dopyt po tom, aby bola Tepláreň ďalej otvorená skôr ako symbol nášho odhodlania a vôle pokračovať. Tepláreň ostala otvorená, ale už nie ako bar či miesto, kde sa ľudia zabávajú, ale ako miesto, kde sa začalo vzdelávať,“ uviedol majiteľ podniku.

Konalo sa tu veľa prednášok, diskusií a workshopov, počas ktorých aktéri vzdelávali o LGBTI+ téme. Podľa Samotného je práve nevzdelanosť, chýbajúce pravdivé informácie a osobná skúsenosť s týmito ľuďmi dôležité pre zmenu celej situácie a pohľadu na komunitu.

„Dnes je v éteri veľa všemožných nezmyslov o 72 pohlaviach alebo gender ideológii, ale vždy to je iba o obyčajných ľuďoch, ktorí majú svoj jednoduchý ľudský príbeh, túžia po dôstojnom živote a po tom byť samým sebou,“ dodal Samotný.

Tepláreň ku koncu novembra tohto roku zatvorí. Podnik sa však vráti k svojej starej značke, a to takej, že bude akousi párty, ktorá bude cestovať po rôznych priestoroch a mestách na Slovensku. Pôjde o podujatie, kabaret či diskusie, ktoré budú cestovať do rôznych klubov. Týmto chce LGBTI+ komunita bojovať proti klamstvám, ktoré sa na Slovensku o tejto komunite šíria.

Žiaden z okruhov nebol splnený

Navyše žiaden z piatich hlavných okruhov, ku ktorým politikov vyzvala iniciatíva Ide nám o život, nebol splnený. Okruhy mali zabezpečiť lepšie práva pre LGBTI+ komunity na Slovensku. Prvý okruh sa týkal prijatia zákona o životnom partnerstve vrátane možnosti osvojenia si dieťaťa jedného partnera druhým partnerom.

„Bolo prioritou vlády Eduarda Hegera (Demokrati) vypracovať legislatívu, ktorá by pomohla párom rovnakého pohlavia. Nakoniec to vyústilo do nedôstojného návrhu o dôverníkoch, ktorý bol nakoniec stiahnutý z rokovania parlamentu,“ uviedol riaditeľ iniciatívy Inakosť Martin Macko na besede.

Ďalší z okruhov sa týkal zabezpečenia dôstojnej tranzície pre transrodových ľudí bez nútených sterilizácií. Tretím okruhom bola výzva politikom, aby sa vymedzili voči šíreniu nenávisti a taktiež zavedenie disciplinárnej zodpovednosti za nenávistné výroky v parlamente.

Štvrtý okruh hovoril o konkrétnych krokoch na zefektívnenie činnosti orgánov činných v trestnom konaní pri stíhaní trestným činov z nenávisti a predchádzaní týchto trestných činov. Posledný bod sa týkal systematickej podpory, vytvárania bezpečných priestorov a podporných služieb, či už v školstve a vzdelávacích inštitúciách a komunitných služieb.

Zbierka pre nové komunitné centrum

„V oblasti školstva sa nezmenilo nič. Jedinou pozitívnou iniciatívou, ktorá vzniká najmä vďaka spolupráci so samosprávou, firmami a individuálnymi donormi, je komunitné centrum v Bratislave,“ informoval Macko.

Dodal, že priestory pre toto centrum už majú schválené bratislavskou mestskou časťou Staré Mesto. Komunitné centrum má slúžiť pre LGBTI+ ľudí, malo by začať fungovať na jar budúceho roku.

V centre bude sídliť inPoradňa, ktorá poskytuje sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre LGBTI+ ľudí. Cieľom je, aby sa z komunitného centra stalo bezpečné miesto na každý deň. Komunitné centrum už má svoj priestor, aby však mohlo svoj účel plniť, iniciatíva potrebuje pomocou verejnosti vyzbierať 30-tisíc eur na jeho prestavbu a zariadenie. Iniciatíva Inakosť tak vo štvrtok spustila crowdfundingovú kampaň na podporu vzniku komunitného centra.