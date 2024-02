Lewis Hamilton sa teší na nové výzvy v tíme Ferrari, ale v Mercedese má ešte nedokončenú prácu

Vo štvrtok popoludní to boli iba dohady, náznaky alebo špekulácie. Teraz je už fakt, že sedemnásobný majster sveta seriálu monopostov F1 Lewis Hamilton po blížiacej sa sezóne zmení farby a z Mercedesu sa presťahuje do tímu Ferrari.

Tridsaťdeväťročný Brit pritom len v auguste predĺžil kontrakt so súčasným zamestnávateľom o dva ročníky, no jeho súčasťou bola aj klauzula, ktorá Hamiltonovi umožňovala zmluvu vypovedať. A to aj využil a takto o rok už bude vo Ferrari.

Úžasných 11 rokov v Mercedese

„Mám za sebou úžasných 11 rokov v aktuálnom tíme a som hrdý na všetko, čo sme spolu dokázali. Mercedes je súčasťou môjho života od trinástich rokov. Pod jeho krídlami som vyrástol, rozhodnutie odísť preto bolo jedno z najnáročnejších, aké som kedy spravil. Je však správny čas urobiť ďalší krok. Už sa teším na nové výzvy,“ uviedol Hamilton prostredníctvom vyhlásenia.

Lewis Hamilton prišiel do Mercedesu z tímu McLaren v roku 2013 a v jeho farbách získal sedem titulov majstra sveta.

Dovedna 103-krát triumfoval v pretekoch F1, zatiaľ naposledy však ešte v roku 2021. Odvtedy seriálu dominuje Holanďan Max Verstappen z konkurenčného Red Bullu.

Hamilton vo Ferrari nahradí španielskeho jazdca Carlosa Sainza mladšieho, ktorý sa s predstaviteľmi stajne nedohodol na novom kontrakte. Platnosť súčasného vyprší po sezóne 2024.

Ferrari stúplo na cene ako nikdy

Brit tak bude počas najbližších mesiacov súťažiť po boku Georga Russella, po „prestupe“ bude jeho tímovým kolegom Monačan Charles Leclerc.

Ferrari nezískalo majstrovský titul medzi jazdcami od roku 2007, vtedy sa to podarilo Fínovi Kimimu Raikkönenovi. Štvrtkové udalosti na burze zvýšili trhovú hodnotu Ferrari do takých výšok, v akých nikdy táto značka nebola.

Hamilton však vo štvrtok vyhlásil, že v roku 2024 by rád pomohol Mercedesu k prestavbe trápiaceho sa tímu. Označil to za „nedorobenú prácu“.

„Hamilton je úžasný šampión a isto bude chcieť kariéru ukončiť ziskom ďalšieho titulu v F1. A Leclerc by si ho tiež rád vybojoval. Bude zábavné to sledovať,“ zhodnotil niekdajší Luca Cordero di Montezemolo, ktorý bol prezidentom Ferrari v rokoch 1991 až 2014.