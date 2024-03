Nemecká bundesliga bude mať asi nového šampióna, Leverkusen vedie pred Bayernom Mníchov už o 13 bodov (foto)

O nemeckom futbalovom titule je, zdá sa, rozhodnuté. Sedem kôl pred koncom sezóny totiž vedie Bayer Leverkusen pred obhajcom prvenstva Bayernom Mníchov už o 13 bodov.

Šampióni Nemecka

Matematicky síce ešte je možné takú stratu zmazať, no kormidelník bavorského veľkoklubu Thomas Tuchel už „farmaceutom“ zablahoželal k titulu.

Bayern v sobotu v domácom prostredí podľahol v Borussii Dortmund 0:2, kým líder hodnotenia Bayer si na vlastnom štadióne poradil s Hoffenheimom 2:1. Mníchovčania tak nepridajú do klubovej vitríny dvanásty ligový titul bez prerušenia a hráči Leverkusenu sa premiérovo v histórii stanú šampiónom Nemecka.

„Po tomto zápase nemôžeme povedať ani slovo. Koľko je to teraz bodov? Gratulujem Leverkusenu,“ odpovedal kormidelník Tuchel na otázku, či v sobotu zhasla nádej jeho tímu na obhajobu titulu.

23 triumfov

Bayer v tejto sezóne ešte neprehral ani raz, z 27 duelov má na svojom konte 23 triumfov a len štyri remízy. Naprieč všetkými súťažami ťahá šnúru impozantnú 39 duelov bez prehry.

V minulosti Leverkusen skončil v I. bundesligy druhý v piatich prípadoch (2011, 2002, 2000, 1999 a 1997), no na najvyšší stupienok ešte nedosiahol, To sa však pravdepodobne v blízkej budúcnosti zmení.

„Je to ďalší míľnik. Dnešný triumf bol výnimočný a myslím si, že celý tím si zaslúži pochvalu za to, že zo seba vydal všetko. Verili sme až do konca,“ zhodnotil Robert Andrich, ktorý v sobotu vyrovnal v 88. minúte na 1:1 a v nadstavenom čase rozhodol o troch bodoch pre Bayer český futbalista Patrik Schick.