Lavrov pricestoval do Severnej Kórey, ide o najnovšiu z diplomatických aktivít medzi oboma krajinami

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov prišiel v stredu do Severnej Kórey. Informovala o tom štátna tlačová agentúra Tass. Ďalšia ruská agentúra RIA Novosti uviedla, že počas jeho dvojdňovej návštevy Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) má na programe stretnutie s jeho tamojšou rezortnou kolegyňou Čche Son-hui. Naposledy bol Lavrov v Severnej Kórei v roku 2018.

Začiatkom týždňa Lavrov sprevádzal ruského vodcu Vladimira Putina na návštevu Pekingu.

Lavrovova cesta do KĽDR je najnovšia z diplomatických aktivít medzi oboma krajinami. Ruský minister obrany Sergej Šojgu už v júli navštívil Severnú Kóreu a severokórejský vodca Kim Čong-un v septembri zas cestoval do Ruska. Aj Putin dostal pozvanie do KĽDR, ale termín návštevy zatiaľ neoznámili.