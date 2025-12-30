Pri nehode lanovky na severozápade Talianska sa zranili štyri osoby. Stovka turistov uviazla na vrchole

Štyria ľudia utrpeli zranenia a približne 100 osôb uviazlo na vrchole hory na severozápade Talianska po nehode lanovky v dopoludňajších hodinách v utorok, oznámili miestne úrady. Nikto neutrpel vážne zranenia.
Incident sa stal na lanovke Macugnaga, ktorá vedie k sedlu Moro Pass vo výške 2 800 metrov pri hraniciach so Švajčiarskom, uviedol hovorca horskej záchrannej služby.
Evakuácia pomocou vrtuľníkov
Podľa horských záchranárov kabína lanovky dorazila do hornej stanice príliš vysokou rýchlosťou, čo spôsobilo nehodu. Hasiči v samostatnom vyhlásení uviedli, že do incidentu boli zapojené dve kabíny, ktoré narazili do konštrukcií hornej aj dolnej stanice.
Z 15 ľudí v hornej kabíne utrpeli traja zranenia, zranený bol aj pracovník údolnej stanice. Približne 100 ľudí uviazlo na vrchole, ale asi tri hodiny po nehode, ktorá sa stala o 11.30 h, boli všetci evakuovaní vrtuľníkmi.
Lanovka prešla renováciou v roku 2023
Zástupca spoločnosti prevádzkujúcej lanovku pre agentúru ANSA uviedol, že najvážnejšie zraneným bol 59-ročný muž, ktorý utrpel poranenie ruky. Dodal, že došlo k „technickému problému“ a lanovka pri vjazde do stanice nespomalila, pričom narazila do bariéry. Lanovka, ktorá bola renovovaná v roku 2023, nebola vážne poškodená a momentálne sa na nej prebieha kontrola.
K nehode došlo počas vrcholiacej lyžiarskej sezóny, keď talianske hory zapĺňajú domáci aj zahraniční turisti, ktorí tu trávia vianočné a novoročné sviatky.