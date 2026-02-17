Lavína zabila vo francúzskych Alpách dvoch lyžiarov, počet obetí túto zimu stúpol na 27

Lavína vo francúzskych Alpách zabila v utorok dvoch lyžiarov mimo vyznačených tratí, čím sa počet obetí takýchto nešťastí vo Francúzsku od začiatku zimnej sezóny zvýšil na 27. Informovala o tom prokuratúra v meste Gap.
Dvaja bez zranení
Lavína zasiahla skupinu piatich lyžiarov v horách pri horskom stredisku La Grave v departemente Hautes-Alpes na juhovýchode krajiny. Jeden z lyžiarov, ktorý skupinu viedol ako sprievodca, utrpel zranenia.
Ďalší dvaja vyviazli bez zranení. Úrady neposkytli bližšie informácie o identite obetí ani presných okolnostiach nešťastia.
Šesť ľudí za víkend
Podľa francúzskej meteorologickej služby bolo lavínové riziko v oblasti masívu La Meije v utorok vysoké, na úrovni štyri z piatich stupňov. Dôvodom bola kombinácia čerstvého snehu a silného vetra.
Väčšina tohtoročných obetí lavín vo Francúzsku zahynula od januára. Len počas jedného víkendu prišlo o život šesť ľudí. Minulý týždeň lavína v Alpách zabila troch lyžiarov mimo zjazdoviek vrátane dvoch Britov, pričom viaceré lyžiarske strediská v tom čase preventívne uzavreli pre vysoké riziko zosuvov snehu.