Lavína zabila vo francúzskych Alpách dvoch lyžiarov, počet obetí túto zimu stúpol na 27

Nešťastie sa stalo pri stredisku La Grave, kde platil vysoký stupeň lavínového nebezpečenstva.
Sign alerts off piste unsecured in the french mountains
Foto: Ilustračné, Getty Images
Lavína vo francúzskych Alpách zabila v utorok dvoch lyžiarov mimo vyznačených tratí, čím sa počet obetí takýchto nešťastí vo Francúzsku od začiatku zimnej sezóny zvýšil na 27. Informovala o tom prokuratúra v meste Gap.

Dvaja bez zranení

Lavína zasiahla skupinu piatich lyžiarov v horách pri horskom stredisku La Grave v departemente Hautes-Alpes na juhovýchode krajiny. Jeden z lyžiarov, ktorý skupinu viedol ako sprievodca, utrpel zranenia.

Ďalší dvaja vyviazli bez zranení. Úrady neposkytli bližšie informácie o identite obetí ani presných okolnostiach nešťastia.

Šesť ľudí za víkend

Podľa francúzskej meteorologickej služby bolo lavínové riziko v oblasti masívu La Meije v utorok vysoké, na úrovni štyri z piatich stupňov. Dôvodom bola kombinácia čerstvého snehu a silného vetra.

Väčšina tohtoročných obetí lavín vo Francúzsku zahynula od januára. Len počas jedného víkendu prišlo o život šesť ľudí. Minulý týždeň lavína v Alpách zabila troch lyžiarov mimo zjazdoviek vrátane dvoch Britov, pričom viaceré lyžiarske strediská v tom čase preventívne uzavreli pre vysoké riziko zosuvov snehu.

