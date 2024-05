Lassie: Nové dobrodružstvo. Legendárny príbeh o Lassie znova ožíva

Najslávnejšia kólia sveta sa konečne vracia na plátno! A ako inak, než s jej verným parťákom Floriánom po boku. Ale nielen s ním. V novom dobrodružstve ich okrem nových dvojnohých aj štvornohých priateľov čaká poriadne nebezpečná úloha. Pozrite si oficiálny slovenský trailer.

Foto: Bontonfilm

Lassie sa už o mesiac vydá na záchrannú misiu so svojím najlepším kamarátom Floriánom a ich novými priateľmi Kleou a Henrim. Tentoraz budú odvaha a dôvtip dlhosrstej kólie obzvlášť potrebné, pretože musí prísť na kĺb záhadnému miznutiu niekoľkých psov a prekabátiť dvojicu prefíkaných zloduchov. Kto stojí za únosmi psíkov, medzi ktorými je aj Lassieho kamarátka, malá Jack Russell teriérka Pippa?

Foto: Bontonfilm

Konečne prázdniny! Tento rok ich Florián odmieta stráviť bez svojej milovanej kólie Lassie a urobí pre to čokoľvek. Aj keby to znamenalo vymeniť dovolenku s rodičmi na Kanárskych ostrovoch za leto na statku v Južnom Tirolsku s tetou Cosimou a jej zverencami, súrodencami Kleou a Henrim, a Jack Russell teriérkou Pippou. Keď sa Florián, Kleo a Henri dopočujú, že v okolí záhadne miznú psy, dosť ich to znepokojí a začnú sa o Lassie a Pippu báť. A krátko nato sa ich najčernejšie obavy vyplnia! Niekto sa totiž vláme do domu tety Cosimy a Pippu ukradne! A tak je okamžite rozhodnuté. Všetci traja kamaráti sa spoločne s Lassie vydávajú chytiť zlodeja a zachrániť nielen malú Jack Russell teriérku, ale aj všetky ďalšie unesené psy. Nové dobrodružstvo sa začína!

Foto: Bontonfilm

Dojemný príbeh o nerozlučnom priateľstve medzi chlapcom a jeho psom je pokračovaním filmu Lassie sa vracia, ktorý vznikol podľa svetového bestselleru Erica Knighta a ktorý v roku 2020 spôsobil skutočnú senzáciu. Uvádzali ho v 144 krajinách a z dlhosrstej kólie Lassie urobil skutočnú celebritu. „Bola to ešte väčšia výzva ako prvý diel. Scenár sme čítali s ročným predstihom a úzko sme spolupracovali s jeho autorom, ktorému sme mohli povedať, čo ide, čo nejde, a ponúknuť alternatívu,“ opisuje Renate Hiltl, ktorá má s prípravou zvierat na nakrúcanie viac ako 30-ročné skúsenosti a spolupracovala aj na predchádzajúcom filme s Lassie. Výsledkom je množstvo napínavých akčných scén so zvieratami, pri ktorých má divák pocit, že zvieratá sú geniálne, neboja sa žiadneho nebezpečenstva a vrhajú sa do riskantných situácií. V skutočnosti sa však scény nakrúcali tak, aby ich štvornohí herci dokázali bez problému zahrať.

Foto: Bontonfilm

Rodinný film Lassie: Nové dobrodružstvo uvedie Bontonfilm do kín 20. júna 2024.

