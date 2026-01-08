Láska medzi mapami a tajomstvami. Kate Bateman opäť dokazuje, prečo patrí k špičke historickej romance

Kate Bateman v románe Zradné radovánky mieša romantiku, dobrodružstvo a jemnú iróniu do príbehu, kde bozky nie sú len prejavom náklonnosti, ale aj súčasťou nebezpečnej hry plnej tajomstiev.
Je to tretí diel úspešnej historicko-romantickej série Bezohľadní súperi. Po napätých a vášnivých príbehoch predchádzajúcich kníh prichádza finále, ktoré sa sústreďuje na postavy, ktoré čitatelia poznajú už dlhšie – a možno práve preto pôsobí najosobnejšie.
Hoci jednotlivé diely série možno čítať aj samostatne, práve znalosť rodovej rivality Montgomeryovcov a Daviesovcov dodáva tomuto príbehu ďalšiu vrstvu emócií a napätia.
Herriet Montgomeryová nie je typickou hrdinkou historickej romance. Je inteligentná, hrdá, tvrdohlavá a odmieta byť len pešiakom v rodinných hrách o moc. Od detstva si zvykla obstáť v slovných prestrelkách s Morganom Daviesom a ich vzájomné doberanie bolo vždy plné iskier.
Herriet si veľmi dobre uvedomuje, že city sú slabinou – a práve preto si okolo seba buduje obranné múry. Keď však Morgan po rokoch prichádza späť, jej istota sa začína nebezpečne otriasať.
Morgan Davies odchádza do námorníctva ako mladý muž, no vracia sa poznačený zradou a nespravodlivosťou. Dva roky strávené v zajatí na odrezanom ostrove z neho urobili muža s jasným cieľom – nájsť kartografa skrývajúceho sa pod pseudonymom R. Crusoe a pomstiť sa mu za mapu, ktorá zničila životy celej posádky.
Popri túžbe po spravodlivosti ho však poháňa aj iná motivácia: sľub troch bozkov, ktorý mu Herriet dala ešte pred jeho odchodom. Sľub, ktorý znie nevinne, no skrýva v sebe obrovský emocionálny náboj.
Jednou z najväčších predností knihy je dynamika medzi hlavnými hrdinami. Ich rozhovory sú plné sarkazmu, inteligentného humoru a jemnej provokácie. Kate Bateman majstrovsky pracuje s motívom „priateľov-nepriateľov“, kde si čitatelia nikdy nie sú úplne istí, či nasledujúci dialóg skončí hádkou alebo bozkom.
Vypočujte si úryvok.
Číta Kristína Tormová:
Zaujímavosťou je aj to, že autorka sa inšpirovala skutočnými historickými prípadmi chybných máp, ktoré v 18. a 19. storočí viedli k stroskotaniam a tragédiám. Tento prvok dodáva románu temnejší, dobrodružný podtón.
Zradné radovánky sú rozhodne najemotívnejší diel celej série. Autorka odkáže výborne prepájať romantiku s napätím a humorom bez toho, aby príbeh strácal na hĺbke.
Z anglického originálu A Wicked Game (St. Martin`s Publishing Group, 2022) preložila Miroslava Molnárová.
Milan Buno, knižný publicista
