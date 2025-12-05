Lando Norris odmieta tímovú lojalitu pred záverečnými pretekmi sezóny v Abú Zabí

Lando Norris vo štvrtok odmietol možnosť, že by požiadal svojho tímového kolegu a rivala v boji o titul Oscara Piastriho o podporu v rozhodujúcich pretekoch sezóny F1 v Abú Zabí. A to aj v prípade, ak by to bol jediný spôsob, ako zdolať Maxa Verstappena z Red Bullu v boji o majstrovský titul.
Dvadsaťšesťročný Brit, ktorý vedie pred Verstappenom o 12 bodov a pred Piastrim o 16 bodov, povedal, že pomoc by v určitých situáciách privítal, ale nebude ju žiadať, pretože to nie je spôsob, akým by sa chcel dopracovať k titulu.
Papaya rules
On aj Piastri zároveň potvrdili, že McLaren neplánuje zaviesť tímové príkazy a obaja budú pokračovať v jazdení podľa takzvaných „papaya rules“, ktoré im zaručujú rovnakú podporu tímu.
„Nemyslím si, že by som o to požiadal, pretože – a ja neviem – je to na Oscarovi, či by to dovolil,“ povedal Norris pred nedeľným vyvrcholením sezóny.
Otázky novinárov sa sústredili aj na možnosť,čo by nastalo, ak by Verstappen počas pretekov viedol a Piastri by bol na 3. mieste pred štvrtým Norrisom. Pri takomto scenári by si Holanďan zabezpečil piaty titul za sebou v prípade, že by si piloti McLarenu nevymenili pozície.
Otázka férovosti
„Nebudem o to žiadať ani v takomto prípade,“ pokračoval Norris. „Nechcem o to žiadať, pretože si nemyslím, že je to otázka férovosti. Ak by sa to takto skončilo a Max by vyhral, zagratulujem mu a budem sa tešiť na budúci rok. V takom prípade si to zaslúži viac ako my.“
V prípade, že sa majstrom sveta stane Norris alebo Piastri, tím McLaren bude môcť po 27 rokoch oslavovať „double“. V roku 1998 sa majstrom sveta vo farbách McLarenu stal Fín Mika Häkkinen a „stajňa“ vtedy zároveň ovládla Pohár konštruktérov.