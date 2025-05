Lajky namiesto hodnôt: Slovenská politika sa podľa Karasa mení na šou a politici nezvládli prechod do éry sociálnych sietí

Politici a politickí lídri na Slovensku nezvládli prechod do éry sociálnych sietí. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to v súvislosti s napätou situáciou v spoločnosti skonštatoval podpredseda opozičného KDH Viliam Karas.

Hlasy dáva vizibilita

Vládne strany a niektoré opozičné strany si pritom podľa Karasa nemajú, čo sa týka hrubosti prejavu, čo vyčítať. „My sme zhrubli v posledných rokoch,“ skonštatoval.

Zmena podľa neho nastala vtedy, keď sa politiky chopili mediálni mágovia a začali sa orientovať na to, čo prináša „lajky“. „To rozdelenie, ten konflikt, Vám generuje vizibilitu a vizibilita vám dáva hlasy,“ uviedol Karas.

Doplnil, že keď sa z politiky stala šou, začala sa utŕhať od svojej hlavnej podstaty, ktorou je služba človeku a občanovi.

Politika ako práca gentlemanov

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v tejto súvislosti povedal, že politika v minulosti fungovala ako práca gentlemanov, zmenilo sa to však príchodom Igora Matoviča a aj strany Sloboda a Solidarita. „Ako keby nestačili na porazenie politického súpera bežné vecné argumenty, že sú v niečom slabí. Ako keby nestačili také vecné argumenty, začali byť tie útoky osobné,“ skonštatoval Kaliňák.

Minister obrany doplnil, že jedna vec je mať kritický postoj k oponentovi, problémom sú však výzvy na odstránenie niektorých ľudí, ako sa to v minulosti stalo. „Ja sa aj čudujem pánovi (šéfovi Progresívneho Slovenska Michalovi) Šimečkovi, že sa tak dištancuje, lebo on bol ten, ktorý na tom námestí povedal: zastavte sa pán premiér, zastavte sa, lebo narazíte a nielen do stĺpu,“ dodal Kaliňák.