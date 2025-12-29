Ľadoví sochári sa po roku vrátia na Hrebienok, vdýchnu život 50-tim tonám ľadu

Prídu z desiatich krajín sveta.
Už o tri týždne budú Hrebienok vo Vysokých Tatrách zdobiť ľadové sochy. Opäť po roku sa tam stretnú ľadoví sochári z desiatich krajín sveta, ktorí vdýchnu život 50-tim tonám ľadu. Stane sa tak v rámci 11. ročníka podujatia Tatry Ice Master, ktoré sa uskutoční v dňoch 17. a 18. januára 2026. Ako informovali organizátori podujatia, umelci počas neho premenia ľad na 35 unikátnych ľadových sôch.
Sochári a umelci budú pracovať na rôznych motívoch a témach. Sochy, ktoré počas dňa vytvoria, budú, ako každý rok, od zotmenia nasvietené. Zámerom je umocniť dizajn a krásu jednotlivých sôch.
„Jednu časť sôch budú ľadoví rezbári vytvárať popri budove lanovky a druhá bude umiestnená v druhej kupole vedľa Tatranského ľadového dómu, v Galérii ľadových majstrov,“ uviedli z Tatier. Tá bude v prevádzke až do skončenia zimnej sezóny, respektíve do konca apríla 2026. Druhá časť sôch bude ponechaná na otvorenom priestranstve, kým ich počasie neroztopí.
O víťazoch majstrovstiev vo vyrezávaní sôch z ľadu bude rozhodovať nielen porota, ale aj verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Podujatie bude sprevádzať sprievodný program, ktorý ponúkne rôzne hry, súťaže, hudobné vystúpenia i ohňovo ľadovú šou.