Kvalitná priestorová akustika znižuje počet lekárskych pochybení

Slovenské zdravotníctvo môže čerpať z plánu obnovy 1,3 miliardy eur. Väčšina peňazí by mala smerovať do výstavby nových nemocníc, zvyšok na výbavu a rekonštrukcie. Napríklad osem nemocníc by malo na tento účel získať vyše 200 miliónov eur. Ak však rekonštrukcie urobíme nesprávne, šancu na reparát tak skoro nedostaneme. Kvalitná rekonštrukcia dokáže nielen zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale prispieť aj k skráteniu hospitalizácií, a tiež k poklesu spotreby liekov.

Aj na tieto parametre má totiž vplyv vnútorné prostredie, vrátane vzduchotechniky, osvetlenia a priestorovej akustiky. Ešte pred pár rokmi by ste práve priestorovú akustiku, prezývanú aj ako neviditeľná architektúra, v slovenských zdravotníckych zariadeniach hľadali márne. Vedecké štúdie pritom potvrdzujú, že na pacientov má vplyv aj to, či sa zotavujú v dobrom alebo nevhodnom zvukovom prostredí. Podľa štúdie zo Švédska poklesla u pacientov s bolesťami hrudníka, ktorí sa zotavovali v dobrom zvukovom prostredí, potreba opakovanej hospitalizácie až o polovicu. Rovnako sa znížila spotreba liekov, a to až o 67 percent. „Počas uzdravovania hrajú dôležitú úlohu odpočinok a spánok, pre ktoré potrebujeme čo najkľudnejšie prostredie. Dokážu ho zabezpečiť akustické panely na strope, prípadne aj na stenách,“ vysvetľuje odborník švédskej spoločnosti Ecophon Peter Petraško.

Výhody začali vnímať aj na Slovensku

Najmodernejšie nemocnice aj na Slovensku preto čoraz viac vsádzajú na akustické riešenia. Jednou z nich je Kardiocentrum v Nitre, kde priestory JIS-ky vybavili akustickými panelmi. „Na JIS sú pacienti s najintenzívnejšou zdravotnou starostlivosťou. Hospitalizácia a liečba sú pre nich stresujúce a akustické riešenia, ktoré potlačením hlučnosti spríjemňujú prostredie, tento stres zmierňujú a zlepšujú pohodu,“ hovorí Stanislav Rybiansky, prokurista nemocnice.

Akustický komfort vytvára okrem benefitov pre pacientov aj kvalitnejšie pracovné prostredie pre zdravotnícky personál. Lekárske odbory po ňom volajú už roky, a dokonca zaradili túto požiadavku aj medzi svoje podmienky na stiahnutie hromadných výpovedí. Naša najnovšia a najmodernejšia nemocnica – bratislavská Nemocnica Bory – preto už ani neuvažovala o tom, že by fungovala bez kvalitnej priestorovej akustiky. Akustických podhľadov je v nemocnici toľko, že by sa z nich dala vyskladať plocha štyroch futbalových ihrísk, čo je takmer 30 tisíc štvorcových metrov. Podhľady sú upevnené rastrami a obvodovými lištami, ktoré merajú dokopy až 115 kilometrov. „Chceli sme zabezpečiť vysoký akustický štandard vnútorných priestorov, čo znamená lepší pracovný komfort pre personál a príjemnejšie prostredie pre pacientov. Sme otvorení ešte len pár týždňov, no už teraz môžeme povedať, že pozitívny efekt počujeme, aj cítime,“ hovorí Dušan Vávra, manažér výstavby.

Menej lekárskych pochybení

Ďalšia štúdia potvrdzuje vplyv kvalitných akustických podmienok aj na zníženie rizika lekárskych pochybení. „Operačné sály patria medzi priestory, kde komunikáciu výrazne ovplyvňuje hluk lekárskych prístrojov. Reč personálu sa tak stáva menej zrozumiteľnou,“ vysvetľuje Peter Petraško. A práve na to sa zamerali v nemocnici v Starej Ľubovni. V rámci pilotného projektu odhlučnili priestory úrazovej chirurgie. „Zníženie hluku výrazne zlepšuje zrozumiteľnosť komunikácie, čo je pri operačnom zákroku nezanedbateľné,“ dodáva riaditeľ nemocnice MUDr. Peter Bizovský.

Výhody kvalitnej priestorovej akustiky pre pacientov a personál sa dajú časom zmerať aj vo finančnom vyjadrení. Pocítiť by to mal najmä verejný zdravotný systém a štátny rozpočet.

