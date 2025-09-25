Kúpa elektriny za dobrú cenu je pre firmy alchýmiou

Ako uviedol manažér predaja komodít spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby Miroslav Rendko, nájsť ten správny čas na nákup energií je alchýmia. Podľa neho firma by mala dodržať štyri pravidlá, aby za elektrinu zbytočne nepreplácala.
V prvom rade si musí firma vybrať správny produkt. „Je rozdiel, či mám kanceláriu a spotrebujem tak väčšinu elektriny cez deň, alebo hotel, do ktorého hostia prichádzajú večer,“ upozornil Rendko.
Firma sa musí rozhodnúť, či jej obchodník bude nakupovať elektrinu za cenu fixnú alebo spotovú. Fixná cena je garantovaná na celý objem na celé zmluvné obdobie bez ohľadu na vývoj trhu. Spotová cena sa každý deň či hodinu mení. Každá jedna má svoje výhody aj nevýhody. Fixná cena je vhodná pre firmu, ktorá chce mať náklady pod kontrolou a chce si ich dopredu naplánovať a nechce riskovať, že ceny elektriny počas roka porastú. Spotovú cenu by si mala vybrať firma, ktorá má čas sledovať pohyby na trhu, dokáže flexibilne reagovať na výkyvy ceny aj počas dňa, má možnosť regulovať svoju spotrebu a verí tomu, že ceny na dennom trhu budú dlhodobo priemerne nižšie ako ceny fixných, tzv. forwardových produktov.
Dodávateľ Slovenské elektrárne – energetické služby hovorí o kombinácii oboch produktov. „Využitie výhod oboch produktov FIX aj SPOT rozloží riziko pri nákupe energií a ochráni pred extrémnymi výkyvmi v cenách energií,“ dodal Rendko.
Podľa neho, firmy by nemali váhať s nákupom energií. „Netreba čakať do posledného dňa s nákupom ani nečakať s vhodným obdobím. Nie je to o ročnom období, treba si nechať poradiť od odborníkov,“ doplnil Rendko.
Firemní odberatelia by si mali dať pozor aj na platenie rôznych poplatkov a pokút, ktoré pri trochu lepšej pozornosti vôbec nemusia platiť. „Extrémne veľa, v našom prípade je to asi 75 % portfólia odberateľov, platí zbytočné poplatky a pokuty. Napríklad za rezervovanú kapacitu, firmy ju majú extréme nízko alebo vysoko nastavenú,“ upozornil Rendko.
Len firmy, ktorým dodáva elektrinu spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby, zaplatia ročne na rôznych zbytočných poplatkoch a pokutách zhruba 800-tisíc eur. Odhadom, za celé Slovensko to môže byť ročne až niekoľko desiatok milión eur. „To sú šialené čiastky. Pravidlo je, neplatiť za niečo, čo nie je nutné!,“ zdôraznil Rendko.
Firemní zákazníci by sa mali zaujímať aj o zníženie svojej spotreby. Napríklad novými technológiami, ktoré sú energeticky efektívnejšie, napríklad nainštalovaním fotovoltiky spolu s batériovým úložiskom energie. V každom prípade je predtým potrebný energetický audit celej firmy. „Naše energeticky efektívne riešenia dokážu znížiť spotrebu energií pre firmy o 20 až 50 %,“ podotkol Rendko.
Firmy môžu aktuálne využiť dotáciu z programu Zelená podnikom. Od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) môžu získať dotáciu až do 50-tisíc eur na fotovoltiku a batériové úložisko. Preplatenie nákladov je nastavené až do 45%. Táto dotácia je určená pre mikro, malé a stredné podniky.
V neposlednom rade by sa mali firemní odberatelia zamyslieť na zmenou svojho dodávateľa energií. „Domnievame sa, že väčšina menších a stredne veľkých odberateľov elektriny na Slovensku nikdy dodávateľa nemenilo. Sú verní, ale teraz je otázka, či je to pre nich výhodné,“ konštatoval Rendko s tým, že ceny elektriny medzi dodávateľmi sa líšia niekedy aj o 30 %. Navyše zmena dodávateľa je bezplatná, neťahajú sa žiadne nové káble, je bez prerušenia dodávky energií, zmena je iba administratívna a všetko vybaví nový dodávateľ.
