Kultúra mimo politiky neexistuje, ukrajinský veľvyslanec kritizuje predstavenie Rusky Anny Netrebko v SND

Poskytnutie javiska osobnostiam ako Anna Netrebko nie je len zľahčovaním a zamlčiavaním tragédie vojny, ale aj aktívnou pomocou Rusku pri zlepšovaní jeho reputácie, tolerovaním porušovania medzinárodného práva a znehodnocovaním princípu zodpovednosti za nemorálne zločiny proti ľudskosti. Uviedol v piatok mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny Myroslav Kastran v súvislosti s pripravovaným koncertom ruskej opernej speváčky Anny Netrebko, ktorý bude 30. apríla v Slovenskom národnom divadle (SND).

Pripomína, že Anna Netrebko je umelkyňa, ktorej kariéra je úzko spojená s kremeľským režimom a opakovane prejavila svoju lojalitu voči ruskej vláde. Verejne sa objavila so stužkou svätého Juraja, ktorá je symbolom moderného ruského militarizmu.

Ukončené spolupráce

„Neváhala podporiť Doneckú operu finančným darom, pózujúc s predstaviteľom separatistických skupín Olegom Carevom a s vlajkou takzvaného ‚Novoruska‘, keď už bolo ukrajinské mesto Doneck obsadené ruskými teroristami. Nikdy neodsúdila ruskú celoplošnú vojenskú inváziu na Ukrajinu a nevyjadrila úprimnú ľútosť nad svojou spoluprácou s Putinovým režimom,“ poukázal Kastran.

Práve pre neochotu speváčky dištancovať sa od verejnej podpory Vladimira Putina s ňou v roku 2022 ukončila akúkoľvek spoluprácu Metropolitná opera v New Yorku, Bavorská štátna opera a viaceré ďalšie významné operné scény sveta. „Tým, ktorí dnes tlieskajú Anne Netrebko na scéne, chceme povedať len jedno: je veľmi ľahké stratiť morálny kompas, ak dovolíte, aby etické a morálne princípy ustúpili politickým kompromisom,“ prízvukuje veľvyslanec.

Masívny útok na Kyjev

Zároveň upriamil pozornosť na to, že počas piatkovej noci sa Ukrajina opäť stala obeťou masívneho raketového útoku zo strany Ruska. V priebehu noci Rusko vypálilo na Ukrajinu celkovo 215 rakiet a bojových dronov. Zasiahnuté boli civilné mestá v rôznych oblastiach Ukrajiny. Len v Kyjeve je hlásených deväť obetí a takmer osemdesiat zranených vrátane šiestich detí.

„Možno sa pýtate, ako tieto dve veci spolu súvisia. A ako sa spája koncert pani Netrebko s ďalším teroristickým útokom? Rád to vysvetlím, a to aj generálnej riaditeľke divadla pani Zuzane Ťapákovej, ktorá napriek našej výzve nepovažovala za potrebné reagovať, a ani si nenašla aspoň pár minút na stretnutie s nami, ako ju o to veľvyslanectvo slušne požiadalo,“ hovorí Kastran.

Typ propagandy

Piatkové ostreľovanie Kyjeva je podľa jeho slov pripomienkou každodennej bolesti a deštrukcie, ktorú prináša Ukrajine vojna vedená Putinovým Ruskom už štvrtý rok po sebe. Podľa neho neobstojí ani známe klišé „kultúra nemá nič spoločné s politikou“, pretože neexistuje „kultúra mimo politiky“, keď ide o krajinu, ktorá vždy používala a naďalej používa kultúru ako zbraň.

Ako Kastran povedal, ruská propaganda má mnoho tvárí, môže byť surová a agresívna, ale aj rafinovaná, ukrytá pod zámienkou umenia. Ide o takzvanú „soft power-mäkkú silu“, zameranú na šírenie ruských záujmov, vytváranie pozitívneho obrazu agresorskej krajiny a posilňovanie jej vplyvu na medzinárodné publikum.

Vyjadrenie šéfky SND

„Rusko systematicky využíva umelcov ako nástroje propagandy, aby svetu ukázalo, že napriek všetkým zločinom a porušeniam medzinárodného práva zostáva významným hráčom,“ upozornil. Koncert Anny Netrebko sa veľmi rýchlo vypredal. Šéfka SND Zuzana Ťapáková v nedávnom rozhovore pre Pravdu povedala, že jej je z kritických prejavov v súvislosti s pripravovaným koncertom smutno. Vystúpenie proputinovskej umelkyne na pôde SND kritizovali desiatky hercov Činohry SND.

„Keď Anna Netrebko vystupuje v Anglicku, Taliansku, Amerike, Rakúsku, iba my na Slovensku s tým máme problém? Určite na jej koncert pôjdem, veľmi sa naň teším, bude to zážitok. Dirigovať bude taliansky dirigent Michelangelo Mazza, s ktorým dlhodobo spolupracuje,“ uviedla.