Kultový horor Stephena Kinga Cujo v novom vydaní

Stephen King v najlepšej forme. Jeho kultový horor Cujo je krutý, krvavý a nemilosrdný. Neobľúbte si postavy, ani tie „nevinné a roztomilé“, pretože King je proste King a neváha zabiť kohokoľvek. Navyše to nie je klasická buchla, aké King rád píše, ale príbeh má len 370 strán, no každú jednu si užijete. Divoká jazda o vražednom monštre, ktoré sa pokojne môže stať skutočnosťou. Nie je tam nejaké nadprirodzeno, fantasy, no King pracuje s ingredienciami, ktoré sú všade okolo nás a môžu sa jedného dňa stať realitou…

Castle Rock v Maine je na pohľad pokojné mestečko, kde sa životy ľudí nijako nevymykajú priemeru. Raz, nebolo to až tak dávno, však do mestečka zavítal netvor a odvtedy už nič nebolo ako predtým.

To, čo striehne v temnej jaskyni, nie je vlkolak, upír, ghúl ani bezmenný tvor zo zakliateho lesa či snežných pustín. Má to však moc zmeniť milého a priateľského bernardína na krvilačnú beštiu, ktorá následne terorizuje obyvateľov mestečka. Výnimkou nie je ani štvorročný Tad Trenton, ktorý s matkou uviazne v pokazenom aute.

A na blízku nie je nik, kto by im pomohol.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Peter Sklár:

Cujo je lahôdka pre milovníkov Kinga a hororu ako takého. Sotva 370 strán, no nabitých napätím, zimomriavkami a desivými momentmi. Vynikajúco prepracovaná psychológia postáv, toxické vzťahy, ktoré sa hrotia a plaziace sa zlo, z ktorého vám naskočí husia koža. Najmä keď sú Donna a jej syn Tad zatvorení v aute, budete zatínať päste a nervózne si budete hrýzť do pier.

Mimochodom, samotný Stephen King si údajne nepamätá, ako napísal túto knihu. Bol totiž pod silným vplyvom drog, omamných látok, bolo to ešte začiatkom 80-tych rokov…a aj to napovedá, aký hrozivý je to príbeh.

Milan Buno, knižný publicista

