Kto zastaví Manchester City za ďalšou ušatou trofejou?

Finále prestížnej Ligy majstrov sa v aktuálne sezóne bude hrať 1. júna na ikonickom londýnskom štadióne Wembley. Po utorkových a stredajších odvetných osemfinálových dueloch už poznáme presné zloženie najlepšej európskej klubovej osmičky.

Vo štvrťfinále si zahrajú Manchester City, londýnsky Arsenal, Borussia Dortmund, Bayern Mníchov, FC Barcelona, Real Madrid, ďalší madridský klub Atlético a okteto dopĺňa Paríž Saint-Germain.

Bez akýchkoľvek okolkov treba priznať, takto kvalitatívne nabité štvrťfinále sme už roky nezažil. Prekvapuje tiež fakt, že Taliansko nemá medzi ôsmimi najlepšími tímami Európy ani jedného zástupcu, pričom vlani boli hneď traja.

V nasledujúcich riadkoch je zaostrené na jednotlivé kluby, ktoré ešte stále ostali v hre o „ušatú trofej“ aj s menšou predikciou toho, kto má aké šance na to, že 1. júna na londýnskom Wembley zodvihne nad hlavu trofej.

Manchester City

Obhajca minuloročného triumfu je v asi najväčším kandidátom na celkové víťazstvo aj teraz. Mašina Pepa Guardiolu vyhrala všetkých osem duelov v doterajšom priebehu súťaže a naozaj valcovala, veď v každom dueli dala presne tri góly.

„The Citizens“ triumfovali v Lige majstrov ostatných 10 zápasov. Dokáže niekto ich sériu zastaviť? Vo štvrťfinále a semifinále, ktoré sa hrajú na dva zápasy, to bude obzvlášť náročné. Najväčšou zbraňou City je podľa mnohých symbióza kreatívca Kevina De Bruyneho so zakončovateľom Erlingom Haalandom.

Ale netreba zabúdať na španielskeho stredopoliara Rodriho. Geniálny futbalista. Ak súperi nájdu spôsob, ako ho eliminovať, budú mať šancu pokoriť City. Dôležité bude aj to, akým spôsobom sa na Guardiolovom tíme podpíše pravdepodobný tesný boj o titul v Premier League.

Šanca na výhru: 25 %

Nórsky kanonier Erling Haaland v drese Manchestru City. Foto: SITA/AP

Real Madrid

Madridčania majú vo svojej klubovej DNA zakódovaný jeden dôležitý inštinkt, a síce, vyhrávať dôležité zápasy Ligy majstrov. Nie v každom zo štrnástich ročníkov, ktoré skončili triumfom Realu, mali „Los Blancos“ papierovo nezdolateľný káder. Ten aktuálny, má kouč Carla Ancelottiho postavený na mixe skúseností a mladíckej dravosti.

Ak si zvládnu hráči ako Tony Kroos, Dani Carvajal, Jude Bellingham či Vinícius Júnior načasovať formu správnym spôsobom, môže slávny španielsky klub opäť vystúpiť na piedestál. Rozdielovým elementom bol už neraz tréner Ancelotti, ktorý vyhral Ligu majstrov dvakrát ako hráč a štyrikrát ako kouč. Náhoda?…

Šanca na výhru: 15 %

Foto: SITA/AP.

Paríž Saint-Germain

Od kúpy francúzskeho giganta spoločnosťou Qatar Sports Investments uplynulo už takmer 13 rokov. Deväť ligových titulov je fajn, ale majitelia veľmi dobre vedia, že hlavný cieľ, triumf v Lige majstrov, zostáva nesplnený.

Kylian Mbappé je síce momentálne asi najlepší hráč na svete, ale Parížania mali po minulé roky na papieri ešte o čosi kvalitnejšie kádre ako je ten, s ktorým pracuje Luis Enrique teraz.

O dôvodoch prečo za posledných 12 rokov francúzsky gigant ani raz neuspel by sa dala napísať stostranová kniha. Možno jeden – PSG vždy nezvládne kľúčový moment. Prečo? Pretože tá DNA, akú má napríklad Real, mu jednoducho chýba.

Šanca na výhru: 15 %

Kylian Mbappé v drese parížskeho PSG. Foto: archívne, SITA/AP.

Bayern Mníchov

Nebyť postupu cez rímske Lazio do štvrťfinále Ligy majstrov, v Bavorsku by už teraz červeným písmom zapisovali do klubovej kroniky slovo „Die Katastrophe“. Takto herne nevýrazný Bayern Mníchov sme na scéne už dlho nemali. V tíme zjavne veľa vecí nefunguje, čo sa odráža na celkovej atmosfére.

Ani ťah s trénerom Thomasom Tuchelom nebol najšťastnejší. Na celej veci sa však dá nájsť jedno pozitívum. Keď piatkový žreb prisúdi Bayernu silného súpera, bude v pozícii, v ktorej nebudú mať čo stratiť. To môže byť ich najvýraznejšia výhoda.

Bavori v tejto chvíli nevyzerajú na to, že môžu herne konkurovať Manchestru City či Interu Miláno. Poranený panter však býva najnebezpečnejší. Ak Harry Kane naozaj absolvuje sezónu bez zisku trofeje, mne osobne ho bude veľmi ľúto.

Šanca na výhru: 10 %

Thomas Müller v drese Bayernu Mníchov. Foto: archívne, Sven Hoppe/dpa via AP.

FC Barcelona

Nie tak dávno bol FC Barcelona pravidelne hlavným kandidátom na celkové víťazstvo v Lige majstrov. Po nástupe finančných problémov a odchode ikonického Lionela Messiho zaznamenali Katalánci ústup z pozícii. Trúfam si povedať, že drvivá väčšina zvyšných siedmich štvrťfinalistov si bude v piatkovom žrebe želať za súpera práve Barcelonu.

Jeden veľký klobúk dole pred zapracovaním mladých hráčov do kádra. Veď aj proti Neapolu v osemfinálovej odvete patrili k najlepším barcelonským hráčom 16-ročný Lamine Yamal a 17-ročný Pau Cubarsi. Barca nevyhrala Ligu majstrov od roku 2015, ak by sa jej to podarilo v aktuálnej edícii, bolo by to pre veľké prekvapenie.

Šanca na výhru: 10 %

Foto: SITA/AP.

Arsenal FC



Znie to až neuveriteľne, ale londýnsky Arsenal sa do štvrťfinále prebojoval po prvý raz od roku 2010. Po odchode legendárneho manažéra Arséna Wengera nastal na severe hlavného mesta výsledkový a herný marazmus. Táto sezóna však naznačila, že odmena pre trpezlivých fanúšikov nemusí byť ďaleko.

Boj na dvoch frontoch, v Premier League i v Lige majstrov, bude v mesiacoch apríl a máj mimoriadne vyčerpávajúci.

Kouč Mikel Arteta má však k dispozícii mladý kolektív, ktorí bude po fyzickej stránke pripravenejší ako ktokoľvek iný. Psychika je však druhá vec. Získa teda Arsenal nejakú trofej? Myslím si, že v tejto sezóne ešte nie, no ten čas sa blíži.

Šanca na výhru: 10 %

William Saliba v drese londýnskeho Arsenalu. Foto: Zac Goodwin/PA via AP.

Borussia Dortmund

Papierovo najslabší účastník osemfinálovej fázy. Hráči vestfálskeho klubu si zaslúžia kredit za to, z akej náročnej skupiny dokázali postúpiť. Zanechať za sebou milánske AC či Newcastle United nebola maličkosť. Mám však vážne pochybnosti nad tým, či BVB dokážu držať krok s absolútnou európskou špičkou.

Už osemfinálová odveta s PSV Eindhoven sa mohla skončiť veľmi zle, stačilo málo, napríklad využitá stopercentná šanca Luuka De Jonga v 90. minúte. Mladému trénerovi Edinovi Terzičovi a jeho hráčom nebude nikto v štvrťfinále veriť, ak to dokážu využiť vo svoj prospech, nemusia byť bez šance.

Tiež si myslím, že pred piatkovým žrebom si všetci ostatní účastníci (okrem Bayernu Mníchov) štvrťfinále budú želať z osudia práve Borussiu.

Šanca na výhru: 5 %

Foto: SITA/AP.

Atlético Madrid

„Los Colchoneros“ majú mimoriadne veľa skúseností, čo sa ukázalo v domácej odvete proti favorizovanému Interu Miláno.

Zverenci argentínskeho stratéga Diega Simeoneho vyradili po penaltovej dráme minuloročného finalistu a získali na svoju stranu veľmi zaujímavé momentum. Trúfam si povedať, že len málo kto chce hrať vypäté, rozhodujúce zápasy proti borcom ako Antoine Griezmann, Rodrigo De Paul či Jan Oblak.

Atlético vie ako chutí finále Ligy majstrov. Ak by som mal na niekoho ukázať prstom a povedať „toto bude čierny kôň nasledujúceho priebehu“, tak ukážem práve na Madridčanov.

Šanca na výhru: 10%