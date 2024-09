Kto vyrazí na nové dobrodružstvá s Paddingtonom?

Svetoznámy medvedík s modrým kabátikom a červeným klobúkom sa vracia na veľké plátna už tretí raz. Milovník marmeládových sendvičov v dobrodružnej novinke Paddington v džungli opäť raz chytí za srdce malých aj veľkých. Po dvoch úspešných filmoch, ktoré rozosmiali aj dojali divákov po celom svete, nás Paddington tentokrát zavedie do divokého pralesa v Peru. Je to stále on – láskavý, milý a vždy pripravený na nové dobrodružstvo, ktoré sa, samozrejme, nezaobíde bez nejakého toho chaosu. Pozrite si ukážku a povedzte, čo by ste si na takú cestu pribalili do kufríka vy?

Foto: Itafilm

Na čo sa môžeme tešiť? Paddington má konečne pas a tak sa spolu s Brownovcami vyberie zistiť, kam sa podela jeho teta Lucy. Okrem humoru, priateľstva a rodinnej súdržnosti nás čaká veľa napínavých momentov v srdci divokej džungle, kde obľúbený medvedík objavuje svoje korene a stretáva sa i s nečakanými prekvapeniami. Okrem starých obľúbených postáv pribudnú aj nové, napríklad Antonio Banderas ako dobrodružný lodný kapitán či Olivia Coleman ako mníška s gitarou.

Foto: Itafilm

Celý film si budeme môcť pozrieť v kinách už od 16. januára 2025 v slovenskom dabingu, v hlavnej úlohe sa vráti Marek Fašiang. Poznačte si tento dátum a pripravte sa na rodinný výlet do kina:-)

Paddington je späť a jeho nové dobrodružstvo vás vezme na cestu, na ktorú len tak nezabudnete!

