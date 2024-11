Kto ste bez viny, hoďte kameňom (komentár)

V posledných dňoch sme svedkami zvýšenej mediálnej pozornosti zameranej na Matúša Šutaja Eštoka, súčasného ministra vnútra, v súvislosti s nedávnymi udalosťami v policajnom zbore.

Mediálne titulky a komentáre sa mnohokrát zdajú byť neúprosné a jednoznačné, čo u verejnosti oprávnene vyvoláva otázky o spravodlivosti a objektivite reportáži a príspevkov. Minister vnútra čelí kritike za postupy policajtov počas incidentu, kde došlo k použitiu taseru.

Minister sa postavil za svojich policajtov, zdôrazňujúc ich právo a povinnosť chrániť občanov a seba samých. Tento prístup vyvolal diskusiu o oprávnenosti použitia sily a o hraniciach, ktoré by mali byť stanovené.

Zastávam názor, že akýkoľvek prípad treba posudzovať individuálne a s ohľadom na všetky okolnosti. Na druhej strane je rovnako nevyhnutné, aby aj médiá poskytovali vyvážený pohľad a umožnili verejnosti urobiť si názor samostatne a nezmanipulovane. Zdá sa mi, že v tomto prípade môže byť objektívnosť mediálneho pokrytia prinajmenšom otázna.

Matúš Šutaj Eštok, právnik a politik, má aj napriek svojmu nízkemu veku, dlhoročné skúsenosti zo služieb verejnosti a jeho odhodlanie dať do poriadku Ministerstvo vnútra a záväzok voči bezpečnosti Slovenska, by sme nemali prehliadať, podceňovať a ani znevažovať kvôli jednej kontroverznej udalosti.

Čo je skutočne v tejto chvíli dôležité? Aby sme ako spoločnosť podporovali konštruktívny dialóg a hľadali riešenia, ktoré povedú k zlepšeniu policajných postupov a zároveň zachovajú dôstojnosť a integritu tých, ktorí slúžia na ochranu nás všetkých. Mediálne útoky, ktoré sú založené na senzáciách a nedostatočných informáciách a polopravdách, len zhoršujú situáciu.

Nech už je názor každého z nás akýkoľvek, mali by sme si byť vedomí sily slov a ich dopadu na životy ľudí. Spravodlivé a objektívne spravodajstvo je základom demokratickej spoločnosti a my všetci by sme sa mali usilovať o to, aby sme ho vždy podporovali a chránili.

Som presvedčený, že minister vnútra, ale aj ďalší, ktorí sú neprávom terčom rôznych mediálnych útokov, si zaslúžia aspoň kúsok nášho pochopenia v týchto náročných časoch.