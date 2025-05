Kto sa stane majstrom sveta v hokeji? USA aj Švajčiarsko sú na víťaznej vlne, niekto však padnúť musí - VIDEO, FOTO

Zápas o zlaté medaily je vždy výnimočný. V stávke je veľa, oba tímy sú pripravené nechať na ľade všetko. Tohtoročný duel je však výnimočný. Bude sa písať história, informuje oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Tím USA vyhral majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji iba raz, v roku 1933. O 27 rokov neskôr ovládli olympijský turnaj, ktorý sa rátal aj ako svetový šampionát.

„Je to úžasné. Je to niečo, na čo sme mysleli, keď sme sem pred pár týždňami prišli prvýkrát. A môcť to prežiť a uviesť do života je naozaj neskutočné,“ povedal Američan Frank Nazar, ktorý je so šiestimi gólmi a 12 bodmi najlepším strelcom tímu.

Bodoví lídri

Na druhej strane, Švajčiarsko je v hre o zlaté medaily štvrtýkrát od roku 2013, vrátane minulého roka, ale vždy odchádzalo domov so striebornými medailami. Helvéti nikdy nevyhrali svetový šampionát.

Aby dokázali vyradiť USA z hry, musia nájsť spôsob, ako zastaviť Nazara a Zacha Werenského, ktorý má v šiestich zápasoch rovnaký počet bodov a hrá v priemere 25 minút na zápas.

Je tam aj Logan Cooley, ktorý má 11 bodov, a Conor Garland, ktorý má o jeden menej, ale vrátane troch gólov dokopy vo štvrťfinále a semifinále. Shane Pinto zaznamenal v play-off fáze dva góly a celkovo päť bodov.

Využívajú svoju mladosť a rýchlosť

V semifinále proti Švédsku boli Američania neúnavní v predbránkovom priestore, vyvíjali veľký tlak na obrancov, brali im čas a priestor. Tím USA má tiež disciplínu, ktorá je potrebná v play-off.

„Myslím si, že veľký ľad pomáha našim chlapcom, ktorí sa vedia pohybovať a korčuľovať. Čím viac na ňom hráme, tým je nám pohodlnejšie. Počas celého turnaja sme hovorili o budovaní našej hry.

Mnohé z týchto tímov majú dlhý tréningový kemp, my nie. Dali sme to dokopy pomerne rýchlo a musíme maximalizovať čas s hráčmi,“ povedal tréner tímu USA Ryan Warsofsky. „Chceli sme využiť naše nohy i mladosť a hrať rýchlo.“

Sú hladní po úspechu

Z 22 švajčiarskych hokejistov na súpiske iba dvaja nedali na turnaji gól. Najlepším strelcom tímu je Tyler Moy so štyrmi zásahmi a 12 bodmi. Najlepším strelcom Švajčiarska je Sven Andrighetto so siedmimi gólmi.

Ďalej je tu Kevin Fiala so siedmimi bodmi v rovnakom počte zápasov, Damien Riat a jeho šesť gólov či Denis Malgin, ktorý síce skóroval iba raz, ale pridal desať asistencií, čím sa vyrovnal lídrovi turnaja.

„Hráme celkom dobre, ale sme hladní po ďalších úspechoch. Bude to opäť veľký boj. Možno nám víťazstvo v prvom zápase proti USA dodalo sebavedomie, ale vieme, že sa počas turnaja zlepšili, doplnili káder o pár chlapcov. Bude to iný tím,“ priblížil Malgin.

Skvelí brankári a famózna forma

Brankár Helvétov Leonardo Genoni si v šiestich zápasoch pripísal 94,55-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer inkasovaných gólov má 0,99. Zaznamenal už štyri čisté kontá, čo je najviac na turnaji. Puk za svojím chrbtom nemal už 181 minút a 35 sekúnd.

Tím USA však verí, že Jeremy Swayman bude v zápase o zlato rovnako spoľahlivý ako v semifinále proti Švédsku, v ktorom zastavil 27 z 29 striel, ktorým čelil.

V skupine B sa oba tímy už stretli. Úspešnejší boli Švajčiari, ktorí zvíťazili 3:0 a na turnaji ťahajú osemzápasovú víťaznú šnúru. Američania „len“ šesťzápasovú.

Dôležitý bude každý centimeter

„Myslím si, že zápas proti Švajčiarsku nám otvoril oči a ukázal, že budeme hrať proti ťažkým tímom a musíme byť pripravení od začiatku. V tom zápase sme neboli pripravení hrať od začiatku zápasu a je jasné, že teraz to bude iné,“ uviedl Cooley.

„Každý tím sa počas turnaja zlepšuje, vyvíja sa v ňom chémia, a najmä v USA, kde spolu veľa nehrajú. Aj my sme sa zlepšili, inak by sme neboli vo finále. Bude to ťažké a bude záležať na každom centimetri. Zregenerujeme sa a pripravíme sa. Budeme hrať so srdcom a uvidíme pri záverečnej siréne, aké bude skóre,“ doplnil pre IIHF Timo Meier.