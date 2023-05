Kto bude novým šampiónom NHL? Vegas a „outsider“ Florida druhýkrát zabojujú o Stanleyho pohár

Hokejisti amerického klubu Vegas Golden Knights zo zámorskej NHL sa druhýkrát v krátkej histórii prebojovali do finále Stanleyho pohára. Vyzvú v ňom hráčov klubu Florida Panthers, ktorý má tiež na konte jeden neúspešný pokus získať trofej.

Tím z Las Vegas v pondelkovom šiestom dueli finále Západnej konferencie zvíťazil na ľade Dallasu Stars 6:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá uspel 4:2 na zápasy. Predtým v play-off prešli cez Winnipeg Jets a Edmonton Oilers.

V odlišnej pozícii

„Zlatí rytieri“ sa dostali do záverečnej série o titul hneď po vstupe do profiligy, v sezóne 2017/2018 prehrali vo finále play-off s Washingtonom Capitals. „Panteri“ pri doterajšej jedinej finálovej účasti v roku 1996 podľahli Coloradu Avalanche.

Tentoraz sú oba tímy v odlišnej pozícii. Vegas ukončilo základnú časť tohto ročníka s najlepšou bilanciou v Západnej konferencii, kým Florida sa ledva dostala do play-off. Mužstvo zo Sunrise však ako papierový outsider vyradilo Boston Bruins, Toronto Maple Leafs aj Carolinu Hurricanes.

Na postup sa tvrdo nadreli

„Veľmi mi pripomínajú tím Vegas pri prvej účasti vo finále, vtedy s nami tiež nikto nepočítal. Tvrdo sa nadreli na postup a zaslúžili si to. Majú celkovo skvelý tím, vrátane brankára. Rozhodne sa teším na zápasy proti nim, bude to dobrá séria,“ povedal o finálovom súperovi útočník Vegas Jonathan Marchessault, citoval ho oficiálny web profiligy.

Hráčov Floridy nepodceňuje ani Jack Eichel. „Sú veľmi rýchli a ich brankár chytá naozaj dobre. Hrajú svoj najlepší hokej a ťažko sa proti nim hrá. Vieme, že to bude bitka a sme na ňu pripravení,“ vyhlásil najproduktívnejší hráč Vegas v play-off s 18 bodmi (6+12) v 17 dueloch.

Chcú ľuďom dokázať, že sa mýlia

Ťahúňom floridského tímu je Matthew Tkachuk, ktorý strelil vo finále Východnej konferencie tri víťazné góly. Celkovo skóroval v play-off trikrát v predĺžení a je najproduktívnejší hráč Panthers s 21 bodmi (9+12).

„Znova budeme v pozícii outsidera a pokúsime sa dokázať ľuďom, že sa v nás mýlia. Vieme, aký máme tím, ako máme hrať a ako byť úspešní. Je naozaj výnimočné sledovať, ako si hráči veria a akí sú pokojní. Na ľade si to užívame a máme pred sebou ešte pár týždňov. Dúfame, že to bude najlepšie obdobie našich životov. Všetci sa na to tešíme,“ uviedol 25-ročný americký útočník.

Spoliehať sa budú na gólmanov

Vegas a Florida sa v základnej časti sezóny 2022/2023 stretli dvakrát a oba tímy zaznamenali po jednom triumfe na domácom ľade. Mužstvá sa budú spoliehať aj na svojich gólmanov.

Rus Sergej Bobrovskij odchytal v play-off 13 duelov za Panthers a dosiahol v nich 11 víťazstiev pri úspešnosti zákrokov 93,5 % a priemere 2,21 inkasovaného gólu na zápas.

Adin Hill zaznamenal v bránke Vegas bilanciu sedem triumfov a tri prehry, vychytal tiež dve čisté kontá pri úspešnosti 93,7 % a priemere 2,07 inkasovaného gólu. Finálová séria sa začne v sobotu v Las Vegas.