Krutá smrť športovca v hre, ktorú miloval. Futbalista podľahol ťažkým zraneniam po náraze do steny

Anglický futbalista Billy Vigar zomrel po ťažkom zranení mozgu, ktoré utrpel počas uplynulého víkendu v zápase svojho Chichestru City FC proti Wingate and Finchley.
Bývalý útočník akadémie narazil do betónovej steny, keď sa snažil zabrániť lopte, aby opustila hraciu plochu. Jeho klub to nepotvrdil. Len 21-ročný športovec musel následne ísť do umelého spánku.
Jeho rodina uviedla, že všetci sú „zdrvení, že sa to stalo, zatiaľ čo hral šport, ktorý miloval“. „V utorok 23. septembra potreboval operáciu, aby sa zvýšila jeho šanca na uzdravenie. Hoci to pomohlo, zranenie sa pre neho ukázalo ako príliš ťažké a vo štvrtok (25.9.) ráno zomrel.“
Obrovský prínos
V roku 2024 opustil spomínaný londýnsky tím a neskôr pôsobil aj v Derby County, Eastbourne Borough či Hastings United.
„Billy sa pripojil k našej akadémii vo veku 14 rokov, po tom, čo ho vyhľadali v jeho rodnom klube Hove Rivervale FC a vynikal ako útočník v Hale End, kde v debutovej sezóne strelil 17 gólov,“ uviedli „kanonieri“.
„Ukázal sa ako prínos na útočných pozíciách a dokonca aj v obrane – jeho všestrannosť ilustruje jeho oddanosť trénerskému štábu a tímu. Okrem jeho výrazného talentu si Billyho vždy budeme pamätať pre jeho lásku k hre, hrdosť na to, že reprezentuje náš futbalový klub – raz nazval deň, keď si ho všimli naši skauti, „najdôležitejším v jeho živote“ – a pre osobnosť, ktorú milovali spoluhráči aj tréneri. V tejto mimoriadne ťažkej dobe vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť rodine Vigarovcov a jeho mnohým priateľom,“ doplnil Arsenal.
Jeho súčasný zamestnávateľ z Chichestru oznámil ešte pred Vigarovou smrťou, že ich najbližší duel počas najbližšieho víkendu proti Lewes sa odložil.