Kronika večných snílkov otvorí filmové príbehy IFF Art Film 2025

31. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film (20. – 27. jún 2025) otvorí film, ktorý do sekcie Slovenská sezóna vnesie poetiku, humor i nadčasovú reflexiu slovenského bytia. Film Kronika večných snílkov režiséra Rastislava Boroša uvedie Art Film v slovenskej premiére za osobnej účasti tvorcov. Delegácia na čele s režisérom a scenáristom príde do Košíc aj s hercom Milanom Ondríkom, tohtoročným laureátom ceny Hercova misia, ktorý stvárňuje Enrika, jednu z hlavných postáv.

Voľne inšpirovaná novelou Boženy Slančíkovej Timravy Ťapákovci, alegorická komédia KRONIKA VEČNÝCH SNÍLKOV mieša magický realizmus s groteskou a osobitou vizuálnou poetikou. Príbehy bratov stratených v naivite a vlastnej hlúposti, ktorá stiera hranice medzi skutočnosťou a záhrobím, sú metaforou archetypálnych čŕt, ktoré formujú slovenský charakter po generácie. Osudové ženy, schopné sa pre lásku vrátiť aj spoza hrobu, predstavujú protiváhu ich pasivity a nehybnosti.

Dokumentárny film VARSO Kristiána Grupača predstavuje sondu do života Petra Varsavíka – hudobníka, ktorý sa vzpiera šablónam, žánrom i spoločenským normám. Jeho príbeh, rozkročený medzi regiónom Kysúc a spoluprácou s umelcami ako Marián Varga, prináša zamyslenie nad tvorivosťou ako únikom i záchranou. Grupač prostredníctvom archívov a výpovedí približuje aj komplikovaný vzťah medzi umením, duševným zdravím a prostredím, v ktorom vzniká.

V snímke NIE SOM ZLÝ ČLOVEK sa bulharská režisérka Nadya Todorova vracia k okupácii Československa v roku 1968 cez osobný príbeh dvoch mužov. Bývalý vojak Varšavskej zmluvy Koljo sa po 55 rokoch stretáva v Prahe s českým disidentom Martinom. Ich konfrontácia nie je len o minulosti, ale najmä o schopnosti pochopiť druhého. Citlivý dokument ukazuje, že história nie je len o faktoch, ale aj o ľudských pocitoch a zmierení.

TIEŇ VÍŤAZSTVA režiséra Bårda Breiena je výpravnou drámou o bratstve, ambícii a tragických dôsledkoch slávy. Príbeh Magneho Havnåa, prvého nórskeho šampióna v poloťažkej váhe, rámcuje jeho vzťah s bratom Erlingom – nielen trénerom, ale aj neskôr bankovým lupičom. Film so slovenskou koprodukčnou účasťou ponúka napínavý pohľad na športový úspech zatienený osobným zlyhaním.

Mockument DVOiKA OUCE Petra Pavlíka je satirickou jazdou cez slovenskú realitu post-covidovej doby. Prostredníctvom postavy konšpirátora Ľuboša, ktorého „kritické myslenie“ narúša zdravý rozum, film skúma, kam až môžu zájsť dezinformácie a osobná pravda. Pavlík zúročuje svoje skúsenosti dokumentaristu i publicistu a vytvára znepokojivý obraz spoločnosti na hrane absurdity.

Do výberu Slovenská sezóna špeciál patrí aj snímka GOEBBELS režiséra Joachima A. Langa. Hoci ide o nemecký film, niektoré scény sa nakrúcali v Bratislave, a vďaka podpore Audiovizuálneho fondu ho premiérovo uvádzame práve na Slovensku. Goebbels je portrétom majstra manipulácie, ktorý ukazuje, ako ľahko sa dajú médiá zneužiť na šírenie nenávisti – téma, ktorá ani dnes nestráca na aktuálnosti.

Dokument JOE THE FIRST vzdáva hold futbalovej legende Jozefovi Venglošovi. Film s účasťou svetových futbalových mien i exkluzívnymi zábermi prináša obraz výnimočnej kariéry muža, na ktorého sa doma takmer zabudlo. Projekciu bude sprevádzať diskusia s tvorcami a prezentácia materiálov, ktoré sa do finálnej verzie nedostali.

Televízna miniséria MIKI od Jakuba Kronera odkrýva príbeh Mikuláša Černáka – od bežného chlapca z Telgártu až po najmocnejšieho mafiána 90. rokov. Dramatická rekonštrukcia jeho vzostupu a pádu je výnimočným príkladom kvalitnej televíznej tvorby, ktorá reflektuje naše nedávne dejiny bez prikrášlenia.

Druhým seriálovým titulom je MIŠA V KOŠICIACH – odľahčený pohľad na konfrontáciu bratislavskej redaktorky s kultúrnou realitou východného Slovenska. Vtipná, ale nebanálna televízna séria tematizuje predsudky, osobný rast i možnosť nových začiatkov tam, kde to najmenej čakáme.

„Uviesť filmy v premiérach, zabezpečiť osobnú účasť tvorcov, sprostredkovať stretnutia s hereckými osobnosťami i viesť exkluzívne diskusie s divákmi, ako aj ambícia vytvoriť mapu slovenskej audiovizuálnej prítomnosti. – tieto slová najvýstižnejšie charakterizujú ducha obľúbenej sekcie Slovenská sezóna. Podpora a propagácia novej domácej tvorby je jednou z dlhodobých priorít festivalu,“ hovorí zostavovateľ sekcie Martin Palúch.

Prvé uvedenia nových slovenských filmov však nájdete aj v iných festivalových sekciách – súťažných i nesúťažných. Nenechajte si ujsť to najlepšie z aktuálnej slovenskej filmovej i televíznej tvorby.

Cinepassy na 31. ročník IFF Art Film si môžete zakúpiť na oficiálnej webovej stránke festivalu: iffartfilm.com.

