Kremeľ po Trumpových hrozbách vyzýva na rokovania medzi Teheránom a USA

Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že v napätí medzi Iránom a Spojenými štátmi stále existuje priestor na rokovania, a to aj napriek skutočnosti, že americký prezident Donald Trump pohrozil novými vojenskými údermi proti Teheránu.
Spojené štáty nevylúčili použitie sily voči Iránu, pričom ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že tvrdý zásah iránskych bezpečnostných zložiek proti protivládnym protestom si vyžiadal tisíce obetí.
Peskov chce zdržanlivosť
„Je zrejmé, že potenciál na rokovania ešte nebol vyčerpaný,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň vyzval „všetky strany, aby zachovali zdržanlivosť a vyhli sa použitiu sily“.
Irán varuje pred bezprecedentnou odvetou v prípade útoku USA
Podľa Peskova by akýkoľvek vojenský zásah mohol mať vážne následky. „Akýkoľvek spôsob použitia sily môže len vytvoriť chaos v regióne a viesť k veľmi nebezpečným dôsledkom,“ upozornil.
Prst na spúšti
Americký prezident Donald Trump v uplynulých dňoch vyhlásil, že Spojené štáty sú „pripravené, ochotné a schopné“ zasiahnuť proti Iránu, „ak to bude nevyhnutné“. Vyostrená rétorika prichádza v čase zvýšeného napätia okolo iránskeho jadrového programu a situácie v krajine.
Trump opäť pohrozil Iránu útokom, tvrdí, že čas na dohodu o jadrových zbraniach sa kráti
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí reagoval vyhlásením, že iránske ozbrojené sily majú „prst na spúšti“ a sú pripravené „rázne odpovedať“ na akékoľvek americké útoky.
Irán sa počas vojny na Ukrajine stal jedným z hlavných spojencov Ruska, pričom Moskva a Teherán v posledných rokoch prehĺbili politickú aj vojenskú spoluprácu. Nezávislé organizácie zároveň uvádzajú, že iránske bezpečnostné sily zabili tisíce ľudí pri potláčaní masových protestov namierených proti režimu v Teheráne.