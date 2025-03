Kremeľ kritizuje rétoriku Európskej únie, ktorá je podľa neho konfrontačná

Kremeľ v odsúdil „konfrontačnú rétoriku“ Európskej únie po tom, ako sa lídri bloku na štvrtkovom mimoriadnom samite dohodli na posilnení svojej obrany.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že Rusko pozorne sleduje kroky EÚ, pričom poukázal na to, že „blok aktívne diskutuje o militarizácii“ a „prezentuje Rusko ako hlavného nepriateľa“. Podľa neho by to mohlo byť „potenciálne predmetom nášho hlbokého znepokojenia“ a viesť k situácii, keď „vznikne nevyhnutnosť prijať primerané odvetné opatrenia“. Peskov však nešpecifikoval, o aké kroky by mohlo ísť.

Hovorca Kremľa zároveň zdôraznil, že „konfrontačná rétorika je v ostrom rozpore s úsilím o hľadanie ciest k mierovému riešeniu“ trojročného konfliktu na Ukrajine. Peskov poukázal na návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý vo svojom prejave k národu naznačil, že Francúzsko by mohlo rozšíriť svoj jadrový dáždnik na ochranu susedných krajín.