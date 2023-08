Kŕče, tri mečbaly aj vedenie 9:7 v supertajbrejku. Molčan na US Open v päťsetovej dráme nestačil na Dimitrova (video+foto)

Slovenská mužská tenisová jednotka Alex Molčan neprešiel cez náročného súpera v 1. kole hlavnej súťaže na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Dvadsaťpäťročný Prešovčan viedol nad 19. nasadeným Bulharom Grigorom Dimitrovom 2:0 na sety, ale v piatom sete nevyužil spolu tri mečbaly a napokon prehral za viac ako štyri hodiny 7:6 (9), 7:6 (5), 1:6, 5:7, 6:7 (9).

Kŕč do nohy

Molčan získal vyrovnané prvé dva sety v tajbrejkoch, v treťom trikrát stratil podanie a prehral hladko 1:6. Vo štvrtom dejstve päťkrát viedol, no za stavu 5:5 mu súper zobral servis a vyhral set pomerom 7:5. V rozhodujúcom sete Slovák prišiel o náskok 5:2.

V deviatej hre sa pošmykol a dostal kŕč do nohy, čo Dimitrov využil na brejk. V desiatom geme nepremenil Molčan prvý mečbal, neskôr viedol aj 6:5. V supertajbrejku otočil stav z 0:2 na 4:2 a za stavu 9:7 mal dva mečbaly, no Bulhar štyrmi bodmi za sebou zvrátil výsledok.

Maximom zostáva 3. kolo

Alex Molčan hral prvýkrát v kariére proti Dimitrovovi, ktorý sa pred štyrmi rokmi prebojoval vo Flushing Meadows do semifinále. Maximom slovenskej singlovej jednotky na US Open zostáva účasť v 3. kole dvojhry z roku 2021.

Slovensko už nemá na US Open 2023 zástupcu vo dvojhre mužov. Anna Karolína Schmiedlová zabojuje o postup do 2. kola dvojhry žien proti Španielke so slovenským pôvodom Rebeke Masárovej, vo štvorhre žien Terézia Mihalíková s Číňankou Ji-fan Sü nastúpia v 1. kole proti českej dvojici Barbora Strýcová, Markéta Vondroušová.