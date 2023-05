Molčan na Roland Garros postúpil do 2. kola, s domácim Gastonom nestratil ani set

aktualizované 30. mája, 16:34

Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do 2. kola dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži. Vyrovnal tak svoje maximum na tomto podujatí z vlaňajška, pred rokom vypadol s najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom.

S Harrisom má vyrovnanú bilanciu

Na postup do 2. kola Molčan potreboval v stredu iba tri sety, za 145 minút zdolal domáceho držiteľa voľnej karty Huga Gastona v ich prvom vzájomnom zápase 6:1, 7:6 (4), 6:4. Súperom slovenského tenistu v nasledujúcom súboji bude víťaz duel medzi Nemcom Alexandrom Zverevom a Juhoafričanom Lloydom Harrisom.

So Zverevom ešte Molčan nehral, s Harrisom má vyrovnanú bilanciu 1:1. Ešte v roku 2015 mu na turnaji ITF v tureckej Antalyii podľahol :6, 3:6, vlani ho na turnaji ATP v Dubaji zdolal 6:3, 6:3.

Celý zápas bol pestrý

„Zápas bol nesmierne náročný, hrať pred domácim publikom proti domácemu hráčovi je vždy ťažké. Som rád, že som to hlavou dokázal udržať počas celého duelu. Aj keď som bol dole, zvládol som to najmä po psychickej stránke a stále som bojoval, čo mi veľmi pomohlo. Vedel som, čo ma čaká a aj tak bolo. Celý zápas bol pestrý, súper hral veľa dropšotov, ktoré som mu ale postupne dokázal čítať. Veľa som sa nabehal. V zápase som bol o čosi agresívnejší, viac som ho zatlačil ako on mňa a tým som si veľmi pomohol. Teraz musím dobre zregenerovať a pripraviť sa na ďalší zápas,“ povedal Molčan podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu.

Molčan prišiel o servis dvakrát

Prvý set v stredu patril jednoznačne Molčanovi, ktorý dvakrát brejkol súpera a na jeho zisk využil druhý setbal pri vlastnom servise. Druhý set bol mimoriadne vyrovnaný a obaja hráči dvakrát prišli o podanie, rozhodovala až skrátená hra a v slovenský tenista triumfoval 7:4. Ani v treťom sete nebolo podanie pre oboch hráčov veľkou výhodou.

Molčan prišiel o servis dvakrát, no Francúz až trikrát a napokon sa z triumfu a postupu tešila slovenská singlová jednotka, ktorá pri servise Gastona premenila druhý mečbal.