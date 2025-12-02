Krásna boxerka zažila nepríjemné faux paux. Pre fotografov nechtiac ukázala bradavku - VIDEO, FOTO

Boxerka Ebonie Cottonová zaujala ešte pred zápasom s Molly McCannovou. Počas váženia a následného staredownu sa jej stalo nepríjemná udalosť.
Prvá menovaná športovkyňa bola oblečená v oranžovom spodnom prádle a pri presune do stredu pódia jej „vyskočila“ pravá bradavka z podprsenky.
Súboj s McCannovou bude jeden z hlavných zápasov programu, stretnutú sa v piatok 5. decembra. Boxerský duel je rozdelený na šesť kôl.
Golovkin bude lídrom organizácie World Boxing, ktorá spolupracuje s MOV
Cottonová si zrejme nevšimla, že jej pravá bradavka vybehla z podprsenky, keď pózovala pre fotografov. „Naživo na platforme DAZN. Moja bradavka bola odhalená. Nemáte za čo, svet,“ povedala.
O incidente neskôr žartovala. „Prečo by som sa nemala vážiť tak, ako tomu bolo? Som stopercentne sama sebou a chcela som sa vážiť takto. Vyzerám dobre. Vyzerám skvele. A prečo by som to nemala ukázať?“ pýtala sa.
⚖️ WEIGH-IN & FINAL FACE-OFF 👀
Molly McCann vs Ebanie Cotton#McCannCotton#WhittakerGavazipic.twitter.com/WP3EZdshs4
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 28, 2025
Tridsaťjedenročná boxerka tiež hovorila o súboji s McCannovou. „Nie som tu na to, aby som sa hrala. Ale nie som tu ani preto, aby mi niekto šliapal po hlave,“ doplnila.