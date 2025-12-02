Krásna boxerka zažila nepríjemné faux paux. Pre fotografov nechtiac ukázala bradavku - VIDEO, FOTO

O incidente neskôr žartovala.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ebonie Cottonová
Na snímke boxerka Ebonie Cottonová. Foto: www.instagram.com
Svet Box Box z lokality Svet

Boxerka Ebonie Cottonová zaujala ešte pred zápasom s Molly McCannovou. Počas váženia a následného staredownu sa jej stalo nepríjemná udalosť.

Prvá menovaná športovkyňa bola oblečená v oranžovom spodnom prádle a pri presune do stredu pódia jej „vyskočila“ pravá bradavka z podprsenky.

Súboj s McCannovou bude jeden z hlavných zápasov programu, stretnutú sa v piatok 5. decembra. Boxerský duel je rozdelený na šesť kôl.

Cottonová si zrejme nevšimla, že jej pravá bradavka vybehla z podprsenky, keď pózovala pre fotografov. „Naživo na platforme DAZN. Moja bradavka bola odhalená. Nemáte za čo, svet,“ povedala.

O incidente neskôr žartovala. „Prečo by som sa nemala vážiť tak, ako tomu bolo? Som stopercentne sama sebou a chcela som sa vážiť takto. Vyzerám dobre. Vyzerám skvele. A prečo by som to nemala ukázať?“ pýtala sa.

Tridsaťjedenročná boxerka tiež hovorila o súboji s McCannovou. „Nie som tu na to, aby som sa hrala. Ale nie som tu ani preto, aby mi niekto šliapal po hlave,“ doplnila.

Okruhy tém: Box Nahota Spodné prádlo tlačová konferencia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk