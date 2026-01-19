Krása verzus zdravie: Kedy môže poisťovňa preplatiť „estetickú“ operáciu

V praxi však existuje viacero prípadov, kedy majú takéto zákroky najmä zdravotný význam a preto môžu byť hradené z verejného zdravotného poistenia. Union zdravotná poisťovňa upozorňuje, že rozhodujúcim faktorom nie je názov zákroku, ale jeho zdravotná indikácia a medicínske opodstatnenie.
Medzi najčastejšie zákroky, ktoré si verejnosť spája s estetikou, no majú zároveň zdravotnú indikáciu, patria operácie očných viečok. „Nadbytočná koža horných viečok môže obmedzovať zorné pole a zhoršiť tak kvalitu videnia,“ vysvetľuje hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Aby mohla zdravotná poisťovňa rozhodnúť, či zákrok plastickej chirurgie uhradí z verejného zdravotného poistenia, je potrebné ešte pred samotnou operáciou podať žiadosť. Tú vypĺňa plastický chirurg a mala by obsahovať aj odporúčanie od očného lekára, výsledok vyšetrenia zorného poľa (perimeter podľa Goldmana) a fotodokumentáciu. Poisťovňa upozorňuje, že výška úhrady nemusí pokryť celú sumu, ktorú pacient či pacientka zaplatí v ambulancii. „Môžeme preplatiť len takú sumu, ktorá zodpovedá rozsahu výkonu hradeného z verejného zdravotného poistenia,“ uvádza B. Dupaľová Ksenzsighová.
Ďalší „top“ zákrok, ktorý rieši zdravotný problém, aj estetiku zároveň, je operačné zmenšenie prsníkov. „Takáto operácia môže byť vykúpením od chronických bolestí chrbtice, krčnej chrbtice či ramien. Pacientky s veľkými prsníkmi často trápia aj opakované zápaly kože v podprsnej oblasti, zapareniny či ekzémy. V takýchto prípadoch nejde o zákrok z estetických dôvodov, ale o riešenie dlhodobých zdravotných ťažkostí,“ objasňuje Ingrid Dúbravová, revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne.
Operácia ovisnutého brucha, takzvaná abdominoplastika, nie je z verejného zdravotného poistenia hradená automaticky. Samotné odstránenie nadbytočnej kože poisťovňa neprepláca. Úhrada však prichádza do úvahy v prípadoch, keď nadbytočná koža a oslabená brušná stena – často v kombinácii s diastázou a herniou – spôsobujú zdravotné ťažkosti, ako sú opakované zapareniny, ekzémy, chronické bolesti chrbta, inkontinencia, poruchy držania tela či obmedzenie pohybu. Aj v týchto prípadoch je nevyhnutné odborné vyšetrenie, zdravotná indikácia a schválenie revíznym lekárom.
Z verejného zdravotného poistenia môžu byť za splnenia indikačných kritérií hradené aj rekonštrukčné operácie po úrazoch, popáleninách alebo onkologickej liečbe, vrátane rekonštrukcie prsníka po mastektómii. „Za posledných 5 rokov sme uhradili rekonštrukciu prsníkov 219 poistenkám, z toho 185 bolo po onko diagnóze,“ hovorí Dupaľová Ksenzsighová.
Rozhoduje lekárska indikácia, nie želanie pacienta
Kľúčovým kritériom pri posudzovaní úhrady nie je subjektívna nespokojnosť s výzorom, ale odporúčanie odborného lekára, medicínska dokumentácia a splnenie indikačných podmienok stanovených platnou legislatívou. „Každý prípad posudzujeme individuálne. Ak ide o zákrok, ktorý má preukázateľný vplyv na zdravie pacienta, jeho funkčné obmedzenia alebo prevenciu ďalších komplikácií, poisťovňa ho môže uhradiť. Čisto estetické zákroky bez zdravotnej indikácie však verejné zdravotné poistenie nepokrýva,“ dopĺňa I. Dubravová.
Pacienti, ktorí zvažujú zákrok s možným zdravotným prínosom, by sa mali v prvom rade obrátiť na ošetrujúceho lekára alebo špecialistu, ktorý posúdi zdravotný stav a odporučí ďalší postup. Na základe lekárskeho odporúčania je následne možné posúdiť, či výkon spĺňa podmienky úhrady z verejného zdravotného poistenia. „Jednoznačne odporúčame, aby sa pacienti vopred informovali o podmienkach úhrady a nenechávali si zákrok realizovať bez jasného stanoviska, či ide o výkon hradený z poistenia alebo o samoplatcovský zákrok,“ uzatvára B. Dupaľová Ksenzsighová.
