Krajne pravicový holandský politik Wilders zrušil rozhlasovú debatu pre obavy z útoku

Holandský krajne pravicový politik Geert Wilders v piatok zrušil plánovanú rozhlasovú debatu po správach, že mal byť jedným z terčov zmareného džihádistického sprisahania namiereného proti belgickému premiérovi Bartovi De Weverovi.
Belgická polícia vo štvrtok zatkla tri osoby pre plánovanie „džihádistického teroristického útoku proti politickým osobnostiam“ s použitím výbušnín namontovaných na dronoch. Prokurátori odmietli uviesť, kto mal byť terčom útoku, ale zdroje blízke De Weverovi sa vyjadrili, že medzi nimi bol aj premiér.
Belgická televízna stanica VRT informovala, že Wilders mohol byť tiež plánovaným terčom. Wilders zverejnil na sieti X odkaz na článok v belgických médiách, v ktorom sa uvádza, že útok mal mieriť aj na neho, s komentárom: „Teraz sa vyšetruje, či je to pravda alebo nie.“ „Kým to nebudem vedieť, nikam nejdem.“
Wilders je pod neustálou policajnou ochranou od roku 2004.