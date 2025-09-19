Krajina na odchode: Exportujeme najkvalitnejších ľudí a v budúcnosti na to doplatíme

Emigrácia patrí k slovenskému príbehu tak prirodzene, ako Tatry. Slovensko prichádzalo o svojich obyvateľov oddávna. V časoch osmanskej expanzie do Európy boli mnohí odvlečení do otroctva.
Po porážke Turkov pri Viedni a ich vytlačení za južné hranice Uhorska, vznikla na Dolnej zemi príležitosť presunúť sa lepšími podmienkami.
Do Banátu, Vojvodiny, Sedmohradska na sklonku 18. storočia odchádzali zo Slovenska celé rodiny, dokonca kompletné dediny.
Ďalšia vlna smerovala do USA
Ďalšia migračná vlna sa spustila okolo roku 1880 a smerovala najmä so Spojených štátov. Do roku 1899 Američania neevidovali národnosť, iba štátnu príslušnosť imigrantov. Z Uhorska prišlo v tomto období asi 400-tisíc ľudí, odhadom 100 z nich bolo zo Slovenska.
Konzervatívna kaviareň: Slovensko bez masívnej imigrácie neprežije
Potom sa už evidovali aj etnicitu a tú slovenskú uviedlo od roku 1899 do roku 1918 približne 480-tisíc ľudí. „V roku 1020 žilo v USA 620-tisíc ľudí hlásiacich sa k slovenskému pôvodu,“ dodáva Stanislav Janota. Emigrácia pokračovala aj počas prvej Československej republiky, kedy USA a ďalších krajín odišlo viac ako 200 ľudí.
Obdobie po 2. svetovej vojne bolo poznačené odsunom Nemcov, presunmi ľudí medzi Maďarskom a Slovenskom a emigračnými vlnami po komunistickom prevrate v roku 1948 a po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968.
Vnútorná migrácia
Významnú úlohu pre demografiu Slovenska zohrávala aj vnútorná migrácia v rámci Československa. „Tu sú údaje pomerne presné, lebo v tom čase bol vnútroštátna migrácia založená na trvalom pobyte a bola dôsledne kontrolovaná,“ uvádza demograf Boris Vaňo.
Od konca 40-tych rokov rok 1989 smeroval základný migračný prúd z východu na západ. Čiže zo Slovenska do Česka. Týmto smerom za to obdobie odišlo zhruba 630-tisíc obyvateľov. Bol tu aj pohyb opačným smerom, tam to bolo necelých 400-tisíc.
Čiže za to obdobie toho socialistického Československa Slovensko migráciou stratilo zhruba 230-tisíc obyvateľov v prospech Českej republiky, čo bolo približne 5,5 tisíc ročne.
Po roku 1990 už chýbajú reálne údaje ako o imigrácii, tak aj emigrácii, pretože oficiálne štatistiky evidujú len prihlásenia a odhlásenie z trvalého pobytu. Podľa oficiálnych dát prišlo na Slovensko o približne 90-tisíc ľudí viac ako z neho emigrovalo. Boris Vaňo však odhaduje, že reálne je toto číslo oveľa vyššie, niekde na úrovni 400-tisíc.
V rozhovore o emigrácii sa dozviete aj to:
- Koľko ľudí pravdepodobne žije na Slovensku a prečo to vlastne nevieme presne
- Prečo to nevedia ani iné krajiny a prečo je ťažké tieto údaje získať
- Koľko ľudí každoročne emigruje zo Slovenska
- Prečo sú pre mladých Slovákov také lákavé české vysoké školy
- Ako na emigráciu vplýva spoločenská atmosféra
- Prečo krajinu ohrozuje emigrácia mladých ľudí