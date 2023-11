Kozmon, Lechan, Procházka aj Manga. 4 autori a 4 čerstvé novinky

Stále čítame čoraz viac slovenských autorov a autoriek. Domáce prostredie je nám asi predsa len bližšie a je skvelé, že takto podporujeme aj našich autorov. Pozrite si 4 tipy na novinky – Frankie Kozmon, Marian Lechan, Rado Procházka a David Manga napísali knihy, po ktorých sa oplatí siahnuť.

Darovaný život (Marian Lechan)

Predstavte si, že vášmu blízkemu už niet pomoci, ale on ešte pomôcť môže. Stačí, ak budete súhlasiť s darovaním jeho orgánov. Urobili by ste to?

Je to veľmi citlivá téma, ktorú do knihy Darovaný život spracoval moderátor televízie Markíza Marian Lechan. Cez konkrétnych ľudí, ktorí svojou smrťou dali šancu na život iným ukazuje koľko ľudskosti sa v nás ukrýva. Približuje nám príbehy skutočných ľudí a skutočných udalostí. Pri niektorých vám bude behať mráz po chrbte, pri iných sa rozcitliviete, ďalšie vás zaskočia, koľko ľudskosti a lásky sa v nás ukrýva.

Sú to rôzne príbehy. Niekde sa končí život darcu, niekde vidíme, ako darovaný orgán pomohol a zmenil život doslova celej rodine. Ale vidíme aj životy a neúnavnú prácu lekárov, či ich rodín.

Mnohí lekári vám potvrdia, že darcom je veľmi málo. Nie každý pacient sa dočká možnosti absolvovať transplantáciu, takže je dobré, že sa o tom rozpráva, že si môžeme prečítať takúto knihu. Napokon, už pápež Ján Pavol II. povedal – neberte si svoje orgány do neba, potrebujú ich tu na Zemi.

Štetcom a farbami dotvorila túto jedinečnú knihu Marianova kolegyňa Zuzka Ferenčáková. Vypočujte si úryvok, ktorý číta sám autor:

Foto: Bux.sk

Kamzík (Frankie Kozmon)

Zvieracia séria pokračuje ďalšou detektívkou s názvom Kamzík . Na scénu sa vracia postava z Rosničky, kde sa mihla, no tentoraz si ju užijete naplno. Pripomenie totiž Wolfovi jeho najväčšiu nočnú moru, keď skončil v Chorvátsku za mrežami…

Smrť Alexandry Pekníkovej bola na prvý pohľad nešťastná náhoda. Saša pracovala v zlatníctve a bola zavraždená počas lúpežného prepadu. Poručík Lukáš Líška tak aj túto vraždu spočiatku vyšetruje. Matka obete je však presvedčená, že celý prepad bol zinscenovaný. Jej dcéra sa vraj už dlhšie obávala o život, lebo ležala v žalúdku niekomu z vplyvných kruhov. Ale kto by chcel zavraždiť mladú zamestnankyňu klenotníctva s ambíciami zlatokopky?

Stále neskúsený poručík veľmi rýchlo prestáva veriť vo vlastné schopnosti a opäť žiada o pomoc kapitána Wolfa. Ten má hlavu plnú svojich starostí. Na každom kroku ho prenasledujú výčitky svedomia a tvár dievčaťa, ktoré našiel zavraždené. Už oľutoval, že ušiel z miesta činu, aj keď si dlho nahováral, že nemal na výber. Chce napraviť chybu, lenže ako má vyšetriť vraždu bez tela, najmä keď neznáma obeť zdanlivo nikomu nechýba?

Kamzík je klasická kozmonovka, spočiatku to vyzerá na „bežnú“ vraždu, no postupne sa veci zamotávajú a prípad nás zavedie do vyšších spoločenských kruhov. Nečakané zvraty, Markove bolestivé spomienky, bezbrehá túžba po moci a peniazoch.

Foto: Bux.sk

Vodonoh (David Manga)

Jeho meno znie ako pseudonym. David Manga. No zapamätajte si ho. Určite totiž prekvapuje už svojím debutom Vodonoh . Autor vás vezme vo svojej skupine nadšencov na výlet do premenlivých ramien Dunaja. Hoci to spočiatku vyzerá ako príjemná plavba bez mobilov, ktorej cieľom je oddýchnuť si od hektického sveta, postupne zistíme, že ticho, ktoré vládne navôkol, môže mať od svoju temnú stránku…

Na jeseň roku 2022 sa skupina nadšencov vyberie na spoločnú výpravu do vnútrozemskej delty Dunaja. Vodácky výlet naplánovaný do posledného detailu, stabilné počasie, miestny sprievodca. Nádherná krajina lužných lesov plná života. Výnimočne teplý október. Čo by sa mohlo pokaziť?

Spočiatku sa zdá, že všetko ide podľa plánu. Zdanlivo prívetivá príroda však skrýva desivé tajomstvo. Neočakávané udalosti rysujú novú trajektóriu cesty a postupne skladajú hrozivú mozaiku násilia, okultizmu a drogami spôsobeného šialenstva. Z pokojného výletu sa v okamihu stáva zúfalý boj o prežitie…

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Vlado Kobielsky:

Foto: Bux.sk

Domov na juhovýchod (Rado Procházka)

Čo je pre vás dôležitejšie? Peniaze? Dobrá partia a priatelia? Rodina?

Aj nad tým sa možno budete zamýšľať pri čítaní nového príbehu Radoslava Procházku Domov na juhovýchod.

Jeho hlavný hrdina Jerry totiž nie je práve vzorom pre mladých. Po obchodovaní s anabolikami a steroidmi ho zláka biznis s omnoho väčšími balíkmi peňazí, ktoré sú priamo spojené s korupciou a eurofondmi. Vypracoval sa z úplného dna, získal rešpekt okolia, more prachov, silnú partiu, a to všetko aj za cenu kompromisov so svedomím. Môže sa na svet pozerať z výšky, ale ako to už býva – odtiaľ sa ľahko padá a po dopade to poriadne zabolí.

Zrazu si Jerry musí klásť otázky, rozhodnúť sa, jeho motivácie sú mnohovrstevné – ani v živote to nebýva také jednoduché a jednoznačné. Pozrite si video s radom Procházkom, v ktorom hovorí o svojej knihe.

Foto: Bux.sk

Milan Buno, knižný publicista

