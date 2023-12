Košický primátor Jaroslav Polaček bude mať nižší plat, rozhodli mestskí poslanci

Mestskí poslanci v Košiciach znížili primátorovi plat. Jaroslavovi Polačekovi určili na ostatnom rokovaní plat v základnej výške, a to s účinnosťou od začiatku roka 2024.

Návrh predniesol v rámci bodu rokovania zameraného na opatrenia na zmiernenie dopadov úsporných opatrení poslanec Marek Fedoročko (Košický klub).

Najprv výsledky, potom odmeny

Návrh zdôvodnil tým, že ho podával už pred niekoľkými mesiacmi s tým, že primátor by mal ukázať výsledky svojej práce, a až tak si vyplácať každomesačne 40-percentnú odmenu k platu primátora.

Vtedy mu tento návrh neprešiel a on to podľa svojich slov rešpektoval. „Bolo mi poradené služobne skúsenejšími kolegami, aby sme dali primátorovi šancu ukázať jeho manažérske a riadiace schopnosti aj v ťažších časoch, a na konci roka opäť zhodnotíme, či je tá 40-percentná odmena k platu navyše oprávnená, alebo nie. Dnes bilancujeme koniec roka 2023 a ja môžem zodpovedne povedať, že výsledky a kroky primátora ma len presvedčili o tom, že za daných okolností je každomesačná 40-percentná odmena k platu pre primátora neakceptovateľná,“ uviedol Fedoročko.

Poslanec zdôraznil, že ľudia v práci obvykle dostávajú odmeny za dobré výsledky či prínos pre zamestnávateľa a odmena by mala odzrkadľovať nadštandardnú prácu, no o tej sa podľa Fedoročka u Polačeka hovoriť nedá.

Podotkol, že by mohol vymenovať desiatky dôvodov svojho návrhu, no nepovažuje to za potrebné, lebo podľa neho ich všetci poznajú a obyvateľstvo ich denne pociťuje.

Zdecimovaná doprava a dlhy

Poslanec napokon spomenul napríklad rekonštrukciu Slaneckej cesty, mestskú hromadnú dopravu, ktorú označil za zdecimovanú, a tiež niektoré projekty mesta, ktoré považuje za nehospodárne.

Poukázal i na zadĺženosť samosprávy a jej neschopnosť plniť svoje záväzky v takom rozsahu, v akom by ich plniť mala.

„Keďže pán primátor už verejne deklaroval, že navrhne mestskému zastupiteľstvu zmenu vo vyplácaní jeho 40-percentnej odmeny k platu, tak mu chcem k tomuto kroku pomôcť, a preto navrhujem vyššie uvedené uznesenie,“ vyhlásil Fedoročko.

Návrh podporilo 23 poslancov, proti nehlasoval nikto a jedenásti poslanci sa zdržali.

Poslanci tiež odsúhlasili uznesenie, ktorým primátora zaviazali k vyplateniu zadržaných podielových daní pre mestské časti, a to do 22. decembra tohto roka, rovnako ho požiadali, aby do 31. januára 2024 predložil návrh rozpočtu mesta.

Žiadne odmeny poslancom

Viceprimátor Marcel Gibóda (Spolupráca pre Košice) v rámci bodu týkajúceho sa personálnych otázok predložil návrh na zmenu odmeňovacieho poriadku pre poslancov.

Predloženie návrhu v rámci daného bodu zdôvodnil tým, že pri bode, v ktorom sa riešila odmena primátora, bolo znemožnené predkladať návrhy na uznesenie.

Podľa neho ide z určitého hľadiska o personálne otázky. Navrhol, aby počas roka 2024 ani poslancom, ani členom komisií neprináležala odmena.

Celková úspora by podľa Gibódu predstavovala 600-tisíc eur. Neskôr argumentoval tým, že mestskí poslanci v Bratislave majú v porovnaní s košickými tretinovú odmenu.

Návrh nebol schválený

Poslanec Michal Djordjevič (nezaradený) následne s odôvodnením, že Gibóda porušuje rokovací poriadok a hovorí mimo tému, podal procedurálny návrh na to, aby stratil právo viesť zastupiteľstvo. Poslanci tento procedurálny návrh podporili.

Gibóda sa následne vyjadril, že najprv mu zrušili právo predkladať návrhy, vzápätí dodal smerom k poslancom, že ich všetkých, ako tam sedia dá na prokuratúru.

Dodal, že potom si robia srandu z toho, keď poslanec predloží svoj návrh. „Tú každý poslanec si predkladá aký návrh chce,“ rozhorčil sa Gibóda.

Poslanec Djordjevič následne apeloval na poslancov, aby hlasovanie o Gibódovom návrhu ignorovali. Mestské zastupiteľstvo Gibódov návrh neprijalo, nebolo uznášaniaschopné.

Rokovali takmer do polnoci

Viceprimátorka Lucia Gurbáľová (Spolupráca pre Košice) následne prerušila rokovanie s úmyslom pokračovať v ňom na ďalší deň, keďže predmetné hlasovanie bolo realizované pred pol dvanástou v noci.

Po niekoľkých minútach sa ale zaprezentovalo 21 poslancov a pod vedením nezaradenej poslankyne Ľubice Blaškovičovej, ktorú vedením danej časti zastupiteľstva poverili, rokovanie do polnoci zavŕšili.

Poslanec Dominik Karaffa (nezaradený) na záver poukázal, že v rokovacej sále ostalo 21 poslancov a dvaja technici, pričom všetci zamestnanci magistrátu na základe pokynu opustili sálu, čiže im chýbala právna i organizačná podpora.