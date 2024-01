Najprv bodla muža, potom havarovala s dvomi deťmi. Mladú ženu už zatkla polícia

Polícia obvinila z ublíženia na zdraví 27-ročnú ženu, ktorá v utorok 16. januára bodla muža do hrudníka v jednej z košických mestských častí. Polícia prijala krátko po druhej ráno hlásenie o osobe s bodnými zraneniami na linke 158.

„Hodnovernosť oznámenia sa po príchode policajtov na miesto potvrdila, na mieste sa už nachádzala posádka RZP, ktorá si zraneného muža prevzala do svojej starostlivosti,“ uviedla košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Osobu podozrivú zo spáchania skutku policajti na mieste nenašli.

Spôsobila dopravnú nehodu

„Počas získavania prvotných informácií z miesta činu však policajti zistili, že podozrivá osoba mala byť účastníkom dopravnej nehody, ku ktorej došlo na štátnej ceste I/16, v smere z košickej mestskej časti Šaca do centra Košíc,“ ozrejmila Ivanová.

Dodala, že podozrivá osoba mala viesť vozidlo značky Ford, no neprispôsobila jazdu poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, v dôsledku čoho narazila najprv do zvodidiel na ľavej strane, odkiaľ sa vozidlo odrazilo do pravého jazdného pruhu. Opäť narazilo do zvodidiel a ostalo stáť na mieste.

„Pri dopravnej nehode sa vodička ani dve maloleté osoby, ktoré sa spolu s ňou vo vozidle nachádzali, nezranili. Vodička si však nesplnila povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti a z miesta odišla,“ uviedla policajná hovorkyňa.

Prítomnosť alkoholu

Policajti podozrivú osobu vypátrali v mestskej časti Šaca, zadržali ju a obmedzili na osobnej slobode.

„Zároveň ju podrobili dychovej skúške, ktorá potvrdila prítomnosť alkoholu v jej dychu v množstve 0,33 mg/l, čo je v prepočte 0,69 promile. Na zistenie prítomnosti iných návykových látok v jej organizme jej bol odobratý biologický materiál,“ informovala Ivanová.

Podľa doterajších zistení mala žena za dosiaľ nezistených okolností bodnúť 28-ročného muža do oblasti hrude nožom. Spôsobila mu zranenia, ktoré si podľa lekárskeho vyjadrenia vyžiadajú čas liečenia a práceneschopnosti do 42 dní.

„Keďže tento útok smeroval na životne dôležitý orgán, vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorému získaná, zhromaždená a vyhodnotená dôkazná situácia umožnila zo zločinu ublíženia na zdraví 27-ročnú ženu obviniť. Košický policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej ženy do vyšetrovacej väzby,“ dodáva Ivanová. Ak bude žene dokázaná vina, hrozí jej trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov.